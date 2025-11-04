El Gobierno asturiano buscará el consenso con un nuevo borrador de la ley de Salud Escolar

Archivo - Consejería de Educación del Principado de Asturias - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno asturiano ha decidido realizar un nuevo borrador del anteproyecto de la ley de Salud Escolar para buscar el mayor consenso posible.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del Ejecutivo autonómico tras la reunión que ha tenido lugar en Oviedo por parte de responsables de las consejerías de Educación y de Sanidad con los sindicatos de la Junta de Personal Docente en relación al anteproyecto.

La decisión de elaborar un texto nuevo, han explicado, se ha basado en las posiciones que han manifestado los diferentes sindicatos. Se buscará así el mayor acuerdo, han indicado.