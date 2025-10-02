El Gobierno asturiano niega haber realizado aún el proceso de selección para la dirección del CIT

OVIEDO, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director general de Reto Demográfico del Principado, Marcos Niño, ha comparecido este jueves, a petición del PP, en la Junta General para aclarar cuestiones relacionadas con el estado del Centro de Innovación Territorial (CIT) de Asturias y el proceso de selección para el puesto de director o directora. "Desde el Gobierno de Asturias y concretamente desde la Dirección General de Reto Demográfico, queremos informarles que actualmente no se ha procedido a la selección de ninguna persona para el puesto de director o directora del Centro de Innovación Territorial", ha explicado.

Niño ha precisado que en esta fase inicial únicamente se ha formalizado "un convenio con la Red Asturiana de Desarrollo Rural (Reader), destinada a la implementación y desarrollo del mencionado centro". El proyecto ha sido definido como "prioritario para la innovación, crecimiento y reequilibrio territorial de Asturias".

El centro surge del plan asturiano de 130 medidas contra el reto demográfico con un objetivo claro: "Apoyo a los pequeños concejos en la puesta en marcha de proyectos innovadores, estratégicos, sistémicos y replicables, que ayuden a una mejor calidad de vida en el mundo rural y, por ende, poner freno a la despoblación", ha señalado.

El director general ha detallado que el convenio establece que "Reader, como entidad responsable de la creación y funcionamiento del CIT Asturias, se compromete a contratar y gestionar el equipo técnico del CIT Asturias, dotándolo de los recursos y capacidades necesarias para su operatividad". "Por lo tanto, creo que queda claro que desde el Gobierno no se ha llevado a cabo ningún proceso de selección", ha insistido ante las críticas del PP.

El diputado del PP José Agustín Cuervas-Mons ha denunciado que el proceso de selección ha sido "amañado" para beneficiar a la exconsejera socialista Graciela Blanco, enumerando presuntas irregularidades.

Cuervas-Mons ha subrayado que la plaza se ofertó meses antes de firmarse el convenio que regula la creación CTI y su funcionamiento, dotado con 100.000 euros, de los cuales más de la mitad --52.000-- irían destinados, según ha afirmado, al salario de la persona seleccionada.

"Se saca una plaza indefinida para un órgano que, como mucho, tiene una duración prevista de cuatro años. ¿Para qué? ¿Para hacerla funcionaria, para indemnizarla mejor?", ha cuestionado. Ha criticado además que las bases del proceso requiriesen titulaciones específicas que, a su juicio, limitaban la libre concurrencia y favorecían la exclusión de aspirantes.

Según ha relatado, al proceso se presentaron cuatro personas, de las cuales tres fueron descartadas: una por no tener la titulación específica requerida, y otras dos por no acreditar experiencia en empresas públicas, un criterio que el diputado 'popular' considera injustificado y orientado a beneficiar a una candidata concreta. "Es que ni siquiera se les llegó a entrevistar. Solo se entrevistó a una persona: Graciela Blanco", ha afirmado.

El diputado del PP ha denunciado que el proceso se convocó con solo diez días naturales para presentar la documentación, en la web de Reader, sin difusión oficial ni publicación en los portales de transparencia.

También ha censurado la falta de transparencia, al asegurar que su grupo solicitó el expediente del proceso en junio y se les denegó el acceso en dos ocasiones. "Pagamos el puesto pero no tenemos acceso al expediente", ha criticado, apuntando que los servicios jurídicos de la Cámara les han dado la razón al confirmar que el proceso se realizó por delegación de la dirección general competente.

El parlamentario ha ironizado sobre la reiterada negación de responsabilidades por parte del Ejecutivo asturiano: "Ya lo dijo el presidente Barbón en el debate del estado de la región: 'yo de eso no sé nada'. Y los asturianos, que somos muy tontos, nos lo creemos".

El PP ha pedido al Gobierno autonómico que asuma responsabilidades y ha instado a "anular el proceso de selección y el nombramiento" antes de que sea tarde. "Esto es lo de uno de los nuestros. Una simple golfada", ha zanjado.

Por su parte, la portavoz de Vox en la Junta General, Carolina López, ha calificado el caso como "un ejemplo más del colocódromo del PSOE" y ha expresado también sus dudas sobre la legalidad del proceso. "El PSOE convierte la administración en el colocódromo de Adrián Barbón", ha afirmado, asegurando que los requisitos de la convocatoria parecían diseñados "a medida" para Graciela Blanco, exconsejera de Bienestar Social y Vivienda y exviceconsejera de Turismo en gobiernos socialistas.