El Gobierno asturiano rechaza anticipar indemnizaciones a las víctimas de Cerredo por las "dudas legales" que plantea

Archivo - Familiares y amigos de las víctimas durante las labores de búsqueda de las víctimas del accidente en la mina de Cerredo, a 31 de marzo de 2025 - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

OVIEDO, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias acordó este lunes en una reunión telemática y monográfica mostrar su criterio desfavorable a la proposición de ley de la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé que pedía un anticipo de indemnizaciones por los accidentes producidos en la mina de Cerredo los días 25 de agosto de 2022 y 31 de marzo de 2025.

Así lo ha confirmado el portavoz del Gobierno, el socialista Guillermo Peláez, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno celebrada este martes.

Peláez ha explicado que la iniciativa de Tomé suscitaba "enormes dudas legales" a los técnicos del Principado de Asturias, que así lo pusieron de manifiesto.

Preguntado sobre la naturaleza de esas dudas, Peláez ha indicado que se referían al ámbito competencial del Principado, dado que no tiene capacidad para actuar en el ámbito de la Seguridasd Social. Pero además, el dirigente asturiano ha comentado que se podría ver vulnerado el principio de igualdad consagrado en la Constitución Española, dado que esos adelantos irían dirigidos exclusivamente a un colectivo y no a la generalidad de los siniestros laborales.

En Asturias gobierna en coalición el PSOE con Convocatoria-IU. El único representante en el Ejecutivo regional de la coalición, Ovidio Zapico, sí se mostró partidario este lunes de seguir adelante con la tramitación de la ley de Tomé. No obstante, la postura mayoritaria de los dirigentes socialistas propiciaron el criterio desfavorable.

AYUDAS NOVEDOSAS

En cualquier caso, Peláez ha comentado que el Ejecutivo asturiano sigue trabajando en una ley para otorgar ayudas a las familias de víctimas mortales en el trabajo en Asturias. Será con carácter retroactivo hasta 2025. Estas ayudas incluirán, por tanto, a los cinco trabajadores fallecidos en Cerredo hace algo más de un año.

No ha dado plazos y se ha limitado a decir que la llevarán al Consejo de Gobierno "cuanto antes". La idea es que sean de unos 70.000 euros por unidad familiar. Para ello se realizarán las correspondientes transferencias de crédito.

Peláez ha comentado que se trata de unas ayudas totalmente novedosas en España. "Somos conscientes de que la siniestralidad laboral es el problema y ahí es donde queremos poner el foco", ha subrayado.

A preguntas de los periodistas, Peláez ha insistido en que la responsable del accidente de Cerredo es la empresa, Blue Solving, que extraía carbón sin autorización del Principado. Por lo tanto, con los informes hasta la fecha, niega que exista relación de causalidad entre la Administración del Principado y el actual suceso.