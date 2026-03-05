El Gobierno de Asturias atiende a 89 personas afectadas por la guerra a través del correo del presidente

Los primeros españoles evacuados de Oriente Próximo llegan a la Terminal T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a 3 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

OVIEDO 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha atendido, a través del correo presidente@asturias.org, a un total de 89 personas perjudicadas por la guerra, bien por encontrarse en la propia zona de conflicto o en puntos del sudeste asiático con conexiones con España que incluyen escalas en alguno de los países afectados. Según informa el Principado, once de estas personas ya han conseguido regresar a España.

Las consultas recibidas proceden de países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, India, Israel, Jordania, Kuwait, Omán, Catar, Sri Lanka, Tailandia y Vietnam. Cerca de la mitad de las comunicaciones corresponden a personas que se encuentran en países del sudeste asiático o que, durante su viaje de vuelta a España, tuvieron que regresar a sus aeropuertos de origen o de escala tras el cierre del espacio aéreo.

El Ejecutivo autonómico asegura que se ha coordinado en todo momento con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, al que ha trasladado los datos, la situación y la ubicación de las personas afectadas, realizando además un seguimiento activo de los casos.