El Gobierno de Asturias ha autorizado un gasto de 4,3 millones para el abastecimiento de Cangas del Narcea

Archivo - Cangas del Narcea. - EUROPA PRESS. - Archivo

OVIEDO, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Principado ha autorizado este lunes un gasto de 4.304.185 euros para las obras de mejora del sistema principal de abastecimiento de agua de Cangas del Narcea. Esta actuación, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), permitirá modernizar las infraestructuras de la red y reforzar la calidad y la seguridad del suministro.

El proyecto contempla la renovación de 2,25 kilómetros de la conducción principal entre la captación del río Yema y la estación de tratamiento de La Riela, así como la ampliación y modernización de esta instalación. También se construirá un nuevo depósito con capacidad para 2.350 metros cúbicos y se rehabilitarán los de La Riela 1 y El Fuejo 1.

La obra aumentará la fiabilidad del sistema de abastecimiento de Cangas del Narcea, mejorará la calidad del agua suministrada e incrementará la capacidad de respuesta ante averías o situaciones imprevistas.