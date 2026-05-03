El Gobierno de Asturias conmemora el Día Mundial de la Higiene de Manos con acciones educativas

Archivo - Hospital San Agustín de Avilés - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 3 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias se suma este martes, 5 de mayo, a la celebración del Día Mundial de la Higiene de Manos con un amplio programa de acciones educativas y de sensibilización que refuerzan su firme compromiso con la seguridad del paciente y la promoción de hábitos saludables desde edades tempranas.

Las consejeras de Salud y de Educación, Concepción Saavedra y Eva Ledo, respectivamente, participarán a partir del mediodía en una jornada educativa junto al alumnado de educación infantil del Colegio Público Palacio Valdés, de Avilés. La actividad, de carácter lúdico y pedagógico, utiliza el juego como herramienta principal para fomentar la higiene de manos entre los más pequeños.

El lema de esta acción educativa, Antes y después de explorar, las manos hay que lavar, ha sido propuesto por el Ministerio de Sanidad y se desarrolla a través de actividades adaptadas a cada edad. La jornada concluirá con la entrega de diplomas a los 58 escolares participantes, reforzando el valor educativo y simbólico de la iniciativa.

HUSA

De forma paralela, la Consejería de Salud organiza la II Jornada de Higiene de Manos, que se celebra ese mismo martes en el salón de actos del Hospital Universitario San Agustín (HUSA), coincidiendo además con el 50.º aniversario del centro. A partir de las 10.00 horas se darán cita responsables institucionales, profesionales sanitarios y representantes del ámbito sociosanitario.

Durante la sesión se abordarán los retos y oportunidades de la higiene de manos en los distintos entornos asistenciales mediante mesas de debate, ponencias técnicas, talleres prácticos y puntos informativos donde se repartirá solución hidroalcohólica. El encuentro pone de relieve el papel del liderazgo institucional y profesional como elemento clave para avanzar en la prevención y el control de las infecciones asociadas a la atención sanitaria.

Esta celebración se enmarca en la nueva Estrategia de Seguridad del Paciente 2025-2035, que refuerza el compromiso del Sistema Nacional de Salud con la prevención de infecciones, así como en la futura actualización de los indicadores del Programa de Higiene de Manos.

Además de estas acciones centrales, las distintas áreas sanitarias organizan numerosas actividades adaptadas a la realidad de cada centro.