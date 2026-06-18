El Gobierno de Asturias defiende la Agenda 2030 como un "escudo social" para el medio rural

Juan Ponte, en Santa Eulalia de Oscos - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director general de Agenda 2030 del Gobierno asturiano, Juan Ponte, ha ensalzado este jueves el proyecto de Santa Eulalia de Oscos para aplicar objetivos de desarrollo sostenible en las infraestructuras locales y reducir el impacto medioambiental desde la cercanía municipal.

Ponte ha participado junto al alcalde, Francisco López, en la presentación del proyecto. Durante el acto, ha señalado que apoyar a las entidades locales es uno de los objetivos de su departamento y contribuye a garantizar la igualdad de oportunidades en las alas.

La iniciativa pretende integrar los criterios de la Agenda 2030 en la planificación, redacción y ejecución de obras y actuaciones municipales, algo que, a juicio de Ponte, redunda en la ciudadanía, dado el carácter protector de los Objetivos de Desarrollo Sostenible frente a las desigualdades territoriales, ya que la Agenda 2030 actúa como un "escudo social".

En su intervención, el director general ha defendido la equidad territorial y la dignidad de las comunidades del entorno rural: "hay que decirlo muy claro: tienen tantos derechos como quienes residen en el ámbito urbano".

Asimismo, Ponte ha remarcado la importancia de descentralizar la acción gubernamental para fortalecer el tejido democrático del territorio, algo que, además, permite "ensanchar la democracia desde los territorios, desde la raíz, generando cohesión social y vertebración territorial".

Finalmente, el director general ha definido como un referente de gestión a la corporación local de Santa Eulalia de Oscos. El consistorio ha sabido, según Ponte, trasladar estas directrices globales a la gestión de las infraestructuras cotidianas, mediante una partida financiada por el Gobierno de Asturias a través de la Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos.

Así, ha señalado que la iniciativa es "ejemplar e innovadora", ya que, por un lado se aplican criterios de sostenibilidad a las obras públicas y, al mismo tiempo se mejora la eficiencia, se reducen los costes y el consumo de materiales o energía. Todo ello, ha enfatizado, "se hace capacitando al personal municipal, es decir, apostando por los servicios públicos".