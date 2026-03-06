El Gobierno de Asturias destina 12,1 millones al Fondo de Cooperación Municipal para pequeños concejos

Infografía sobre el fondo de cooperación municipal. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias destinará este año 12,1 millones al Fondo de Cooperación Municipal, lo que supone un incremento del 70,42% respecto a 2019. Este instrumento, gestionado por la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, refuerza la financiación de los concejos con menor población y capacidad económica.

Según ha explicado el Principado en nota de prensa, el fondo está dirigido a los 74 concejos con menos de 40.000 habitantes y su objetivo es apoyar la prestación de servicios públicos y favorecer el desarrollo equilibrado del territorio. Entre 2019 y 2026, el apoyo económico acumulado a través de este instrumento alcanza los 73.335.000 euros.

Una de las principales características del Fondo de Cooperación Municipal es su carácter incondicional, lo que permite a los ayuntamientos destinar recursos a las actuaciones que consideren prioritarias, según las necesidades de su población.

Del presupuesto global, el 40% se reparte a partes iguales entre los 74 municipios de menos de 40.000 habitantes, de modo que cada uno recibirá 65.405 euros. El resto se asigna en función de indicadores objetivos que tienen en cuenta las características demográficas y territoriales individuales, tales como población, envejecimiento, superficie, orografía, y dispersión territorial.