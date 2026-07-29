El Gobierno de Asturias destina 851.000 euros a reforzar el abastecimiento y saneamiento de Giranes (Cabranes)

OVIEDO, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha adjudicado en 850.993 euros la segunda fase del refuerzo del abastecimiento y saneamiento de Giranes, en la parroquia de Gramedo, en Cabranes a la empresa Contratas Abamia SA.

Según explica el Principado en una nota de prensa, el actual sistema de saneamiento no cubre todas las viviendas, por lo que el proyecto incluye construir seis colectores que suman más de 3,1 kilómetros para recoger los vertidos de la localidad y dar servicio a sus 153 habitantes. Las tuberías conectarán con el colector interceptor del río Sales, a la altura de Madiedo.

También se construirá una nueva tubería de abastecimiento desde el depósito de Cerezaledo, de casi dos kilómetros, para garantizar un suministro de agua continuo y sin fluctuaciones.

Con esta obra se completa la primera fase, ya ejecutada con una inversión de 358.370 euros, en la que se construyeron más de 1,8 kilómetros de colectores para recoger los vertidos de Madiéu y conectarlos a la red que conduce las aguas residuales hasta Vegapallía para su tratamiento. También incluyó la ejecución de 52 pozos de registro de hormigón prefabricado.