El Gobierno de Asturias destina un millón de euros a proyectos de promoción de los derechos de las mujeres

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La nueva convocatoria aumenta en 300.000 euros el presupuesto para abordar las causas estructurales de la desigualdad OVIEDO 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias destina un millón a subvenciones para proyectos de cooperación dirigidos al empoderamiento, promoción y defensa de los derechos de las mujeres. El presupuesto para este año crece en 300.000 euros respecto al pasado ejercicio y refuerza el compromiso del Ejecutivo autonómico con una cooperación al desarrollo de enfoque feminista.

El Boletín Oficial del Principado (Bopa) publica este martes la convocatoria de las ayudas, que pueden solicitarse a partir de mañana y durante 15 días hábiles, y que se articulan en dos líneas de financiación, dotadas con 500.000 euros cada una: Proyectos de empoderamiento político y social de las mujeres. Y proyectos de defensa de los derechos de las mujeres ante situaciones de especial vulnerabilidad, que contribuyan a la erradicación de la violencia contra ellas.

Desde la puesta en marcha de este programa, la Agencia de Cooperación al Desarrollo, dirigida por Beatriz Coto, ha incrementado la dotación económica de este programa en 850.000 euros. Este refuerzo presupuestario también ha permitido aumentar progresivamente la cuantía máxima por proyecto, que ha pasado de 30.000 a 100.000 euros.

La convocatoria de este año tiene como objetivo abordar las causas estructurales de la desigualdad, para lo que se financiarán iniciativas de empoderamiento de las mujeres, protección de defensoras de derechos humanos, lucha contra la violencia machista, apoyo a supervivientes, defensa de los derechos sexuales y reproductivos y acciones dirigidas a mujeres refugiadas y solicitantes de asilo.

El Gobierno de Asturias respaldó en 2025 ocho proyectos en El Salvador, Guatemala, Kenia y Senegal, de los que se beneficiaron 14. 579 mujeres y niñas. Las actuaciones se centraron en el fortalecimiento del liderazgo femenino, la promoción los derechos sexuales y reproductivos, y la prevención de la violencia de género.