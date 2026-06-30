El Gobierno de Asturias recomienda canalizar la ayuda a Venezuela a través de donaciones a organizaciones humanitarias

La directora de la Agencia Asturiana de Cooperación, Beatriz Coto. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias recomienda a las personas que deseen apoyar al pueblo venezolano tras la tragedia provocada por los terremotos que canalicen su solidaridad a través de donaciones económicas a las organizaciones humanitarias que ya trabajan en el país.

La directora de Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, Beatriz Coto, lo ha indicado al término de la reunión telemática que ha mantenido hoy con responsables de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), según ha informado el Principado en nota de prensa.

Coto ha precisado que las donaciones en especie, como el envío por ejemplo de ropa o alimentos, pueden poner en riesgo las capacidades logísticas de las organizaciones que están desplegando su labor en el país. "En un contexto de emergencias es importante facilitar la gestión de las mismas al personal experto y favorecer también las economías locales siempre que se pueda", ha subrayado.

La directora ha recordado, además, que la evaluación de las necesidades y la planificación de una respuesta eficaz corresponden a las instituciones y organismos internacionales especializados que intervienen en este tipo de situaciones, con el fin de optimizar los recursos disponibles y garantizar que la ayuda llegue donde más se necesita de manera coordinada y ordenada.

Entre las organizaciones no gubernamentales para el desarrollo y agencias de Naciones Unidas que han realizado llamamientos de ayuda y colaboran con la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo figuran ACNUR, Cáritas, Cruz Roja, Entreculturas, Farmamundi, Médicos del Mundo, Oxfam Intermón y Unicef.