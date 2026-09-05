El Gobierno central acuerda retirar el Monumento a los Héroes del Simancas de Gijón del Catálogo de Memoria Democrática

Archivo - Monumento a los Héroes del Simancas, en el colegio de la Inmaculada de Gijón. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha acordado incorporar al Catálogo de símbolos y elementos contrarios a la Memoria Democrática el Monumento a los Héroes del Simancas, ubicado en la fachada del Colegio de la Inmaculada Concepción de Gijón. En virtud de esta resolución, la titular del vestigio, la Compañía de Jesús Provincia de España, dispone de un plazo de seis meses para proceder a su retirada voluntaria.

La medida forma parte de un acuerdo suscrito por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática tras el análisis llevado a cabo por la Comisión Técnica de Expertos, que ha incluido en el catálogo un total de siete nuevos elementos situados en Murcia, León, Segovia, Cantabria y Asturias.

El monumento gijonés, diseñado por el escultor asturiano Manuel Álvarez Laviada e inaugurado el 21 de octubre de 1958, consta de un relieve escultórico con dos ángeles que flanquean una cruz. Según recoge la resolución técnica, el conjunto se erigió para conmemorar la resistencia del cuartel de Simancas tras el golpe de Estado del 18 de julio de 1936, por lo que mantiene su condición de elemento de exaltación de la sublevación militar y de la dictadura franquista.