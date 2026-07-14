El Gobierno cifra en 113 millones el impacto para Asturias del rechazo a la senda de déficit de los Presupuestos de 2027

Salida de una sesión plenaria extraordinaria, en el Congreso de los Diputados, a 14 de julio de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

OVIEDO, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha cifrado en 113 millones de euros el impacto para Asturias del rechazo este martes en el Congreso de los Diputados a la senda de déficit y los objetivos de estabilidad presupuestaria fijados para los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2027, después de que la Cámara la tumbara con los votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN.

Según fuentes gubernamentales, el rechazo a los objetivos de estabilidad supone que las comunidades autónomas pierdan un margen presupuestario equivalente al 0,1% del PIB durante los próximos tres años, lo que, en el conjunto de España, representa 5.849 millones de euros menos de capacidad de gasto. En el caso de Asturias, el Ejecutivo cifra ese impacto en 113 millones.

El Gobierno sostiene que el voto en contra no paraliza la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado de 2027, aunque sí reduce la capacidad de gasto e inversión de las comunidades autónomas. Asimismo, acusa al PP de anteponer "sus intereses partidistas" a los de la ciudadanía y de las autonomías.

Por último, el Ejecutivo defiende que mantiene su "hoja de ruta" de apoyo a Asturias y destaca que la comunidad recibirá este año 3.979 millones de euros en entregas a cuenta, la mayor cifra de su historia, según el Gobierno. Asimismo, recuerda que la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica planteada por el Ministerio supondría 248 millones de euros adicionales para el Principado.

Además, el Gobierno subraya que sigue en tramitación la condonación de 1.508 millones de euros de deuda autonómica para Asturias y señala que la comunidad ha recibido 1.237 millones de euros en las distintas conferencias sectoriales desde 2019, un 141,8% más que durante la etapa del PP.