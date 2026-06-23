El Gobierno destina más de 668.000 euros a Asturias para programas de lucha contra las drogas

OVIEDO 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Sanidad, ha aprobado destinar 668.345 euros a Asturias para programas de lucha contra las drogas, enmarcados en el Plan Nacional sobre Drogas.

El Consejo de Ministros ha autorizado el reparto en total de 21.281.080 euros; estos créditos, que serán gestionados por las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, permiten dar continuidad a las estrategias de intervención frente a las adicciones en todo el territorio nacional.

Los criterios de reparto y la distribución resultante ya fueron aprobados por la Comisión Sectorial el pasado 20 de mayo de 2026. Los fondos se distribuyen a través de cinco conceptos presupuestarios clave para cubrir todas las áreas de la Estrategia Nacional sobre Adicciones.

Para prevención, van 102.653 a Asturias; para rehabilitación y reinserción , 87.261 euros; para Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones, 73,453 euros; para Desarrollo de la Economía Nacional, 144.392 euros; y para aplicación de la ley 17/2003, 260.584 irán para el Principado.