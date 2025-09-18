El Gobierno espera publicar este mes la convocatoria de ayudas a la compra de gafas a menores de 12 años

OVIEDO 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, ha explicado que actualmente el Ejecutivo está ya con el trámite de la autorización de gasto por el Consejo de Gobierno para poner en marcha la ayuda a la compra de gafas a menores de 12 años y la "idea es que eso sea ya inmediato". Superado ese trámite, se publicará en el Boletín Oficial del Principado de Asturias previsiblemente antes de que finalice este mes de septiembre, habilitando un periodo de 20 días hábiles para que las familias presenten la solicitud que, en caso de haber efectuado el gasto, ya irían con la factura correspondiente para la resolución.

Ha explicado que han estado trabajando con la Dirección General de Estrategia Digital, porque va a ser un número importante de solicitudes y para ser ágiles en la resolución. "Trabajamos precisamente para ver un poco cómo podemos incluirlo en esta convocatoria y poder hacerlo de una manera por lotes, que nos permitan ser rápidos y ágiles en la resolución en el menor tiempo posible", dijo la consejera en respuesta a la diputada del Grujpo Mixto, Covadonga Tomé.

Se trata de una ayuda de hasta 100 euros por menor de 12 años y por ejercicio, siendo requisito para acceder a dicha ayuda estar empadronado un año en cualquier municipio del príncipe de Asturias y no superar un determinado nivel de renta anual.

Ha incidido Saavedra en que esta es una iniciativa que pretende evitar desigualdades sanitarias, que haya equidad social y ha recogido la sugerencia de Tomé de revisiones periódicas de tal manera que la salud visual forme parte de lo habitual.

COFLICTO LABORAL

Por otra parte Covadonga Tomé también ha planteado a la consejera como va a responder el Principado al probable conflicto laboral en el ámbito sanitario en este otoño. La consejera ha indicado que en los últimos años se ha visto realmente que la Consejería de Salud y el Servicio de Salud han estado en constante relación con los representantes de los trabajadores con las organizaciones sindicales, llegándose a acuerdos muy importantes en los últimos años, que claramente han mejorado las condiciones laborales de nuestros profesionales.

"Aún así, es cierto que tenemos que seguir avanzando, y nosotros lo estamos haciendo", dijo la consejera.

Tomé ha incidido en que hay una serie de reivindicaciones que encontrarán solución o no en el ámbito estatal, pero a ellas "se suman otras reivindicaciones, que sí, son autonómicas y que además son históricas y que están sin resolver".

Así se ha referido Tomé a la sobrecarga asistencial; la petición de las y los médicos de racionalizar la jornada a nivel hospitalario en los puntos con mayor sobrecarga crónica y con un abuso laboral sistemático o la limitación de las agendas de primaria.