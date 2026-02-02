El Gobierno estará "vigilante" con el proceso del ERE de ENCE y pide a la empresa responsabilidad

Trabajadores portan pancarta con lema 'Por la defensa del empleo en ENCE-CEASA. ¡ERE no!' durante la manifestación de la plantilla de Ence en contra del ERE a 96 trabajadores, a 1 de febrero de 2026, en Navia, Asturias (España). Los trabajadores protestan - Juan Vega - Europa Press

OVIEDO 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno reunido este lunes ha analizado la situación de la factoría de ENCE en Navia y el ERE presentado y ha reiterado su posición de defensa del empleo y de los trabajadores asegurando que van a ser "muy diligentes en la observancia de que se cumpla toda la legalidad en materia de empleo en la tramitación del ERE.

"Pedimos responsabilidad a la empresa. Es una empresa que recibe notables ayudas públicas de las distintas administraciones implicadas y, por tanto, pedimos absoluta responsabilidad y estaremos muy diligentes y muy vigilantes en la tramitación del ERE", dijo el consejero de Hacienda y portavoz del Gobierno, Guillermo Martínez.

Así ha insistido en que velarán porque "se respeten al máximo los derechos laborales y que se trate de mantener al máximo los puestos de trabajo". "Nosotros no tiramos la toalla y, de hecho, ofrecemos los servicios de arbitraje y de intermediación a los trabajadores", dijo Peláez.

Ha recordado el consejero que la población del noroccidente de Asturias ha hecho durante años un esfuerzo por el mantenimiento de la empresa y ha participado activamente también en el desarrollo de la misma y eso "es algo que hay que tener en cuenta y que se vio ayer en la manifestación, que fue muy masiva", dijo.