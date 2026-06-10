El Gobierno incorpora el sector del taxi a la plataforma de movilidad Conecta. - PRINCIPADO

OVIEDO 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias da un nuevo paso en su apuesta por el transporte público con la incorporación del sector del taxi a la plataforma de movilidad Conecta. Esta nueva funcionalidad, denominada Conecta Taxi, permitirá solicitar y reservar servicios de taxi directamente desde la aplicación móvil, con lo que se ampliará la oferta multimodal disponible para la ciudadanía.

La iniciativa cuenta con el respaldo unánime de la Federación Asturiana del Taxi, la Asociación del Taxi (Asotaxi) y las 14 radioemisoras que operan en la comunidad.

Así, gracias a esta colaboración, más de 800 taxis se integrarán progresivamente en la aplicación. De este modo, se facilitará el acceso a este servicio a través de una única plataforma digital de movilidad.

El viceconsejero de Infraestructuras y Movilidad Sostenible, Jorge García, y la directora general de Transportes, Arantza Fernández, han presentado este miércoles el proyecto en Avilés, acompañados por la alcaldesa, Mariví Monteserín, y representantes de la Federación Asturiana del Taxi, Asotaxi y las radioemisoras Radio Taxi Villa del Adelantado y Tele Taxi Avilés.

Avilés será el punto de partida de la implantación de Conecta Taxi, que permitirá a los más de 450.000 usuarios de Conecta solicitar de forma inmediata o reservar uno de los cien taxis integrados en las dos radioemisoras de Avilés para realizar desplazamientos con origen en el municipio.

La aplicación, plenamente integrada en Conecta, actuará como plataforma de comunicación entre las personas usuarias y las emisoras de taxi, que se encargarán de trasladar las solicitudes en tiempo real para su gestión y asignación de vehículos.

El acceso al nuevo apartado Taxi requerirá, instalar o actualizar la aplicación CTA Conecta e identificarse como usuario de la plataforma, para validar posteriormente el número de teléfono móvil la primera vez que se solicite este servicio, con el fin de garantizar la seguridad en las comunicaciones. La verificación se realizará mediante el envío de un código SMS y quedará registrada para futuras entradas.

Tras acceder a la sección Taxi a través del correspondiente icono, será posible solicitar y consultar desde la pantalla principal todos los servicios activos, tanto las solicitudes para un servicio inmediato como las reservas programadas, que podrán realizarse con hasta 48 horas de antelación.

El pago del servicio se abonará, en cualquiera de los casos, directamente al taxista en aquellas modalidades que acepte. La cuantía abonada por los desplazamientos no computará como gasto mensual para alcanzar la tarifa plana y, en esta primera fase, no estará permitido el pago del servicio con la tarjeta Conecta.

La plataforma ofrecerá también una pantalla detallada de cada servicio con visualización sobre mapa interactivo, información sobre el estado del viaje, preferencias seleccionadas, ubicaciones exactas y, cuando exista asignación, datos del vehículo y del conductor, así como la posición del taxi en tiempo real.

El sistema permitirá, asimismo, cancelar determinados servicios antes de su inicio mediante un procedimiento de confirmación de seguridad.