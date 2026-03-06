El Gobierno local dedicará seis millones de euros en tres años al 'macroplan' de mejora de pavimento y asfaltado

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, junto al concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales, Gilberto Villoria, y la directora general de Infrestructuras del Ayuntamiento de Gijon, María López. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, ha presentado este viernes el 'macroplan' de mejora del pavimento y asfaltado, a tres años vista y con un presupuesto global de seis millones de euros, a razón de dos millones por año.

Moriyón, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, acompañada por el concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales, Gilberto Villoria, ha señalado que cada año estos trabajos llegarán a todos los distritos de la ciudad e incluirán un punto emblemático a reformar, que en este año será el paseo de Begoña, en el que se renovarán las baldosas y se actuará sobre los alcorques de los árboles.

La regidora, en este sentido, ha destacado la importancia de este 'macroplan', bajo la convicción de que cuidar de Gijón es una de las responsabilidades fundamentales del Gobierno municipal.

Ligado a ello, ha recalcado que con estos trabajos se reducen riesgos de caídas y se hacen más accesibles las calles. Se ha mostrado convencida, en este caso, de que la ciudad será "un poquito mejor".

Al tiempo, ha insistido en que el estado de las calles y aceras es más que una cuestión estética, a lo que ha apuntado que guarda una relación directa con la calidad de vida de los gijoneses. Ha puesto de ejemplo que las baldosas rotas generan molestias a la ciudad.

Por otra parte, ha indicado que el contrato de conservación viaria mantiene los cuatro millones de euros y se dedicará a reparaciones. Ha incidido, sobre ello, que este contrato es "muy limitado", por lo que no puede encargarse una reforma integral de una calle.

Villoria, por su parte, ha explicado que este 'macroplan' estará vigente hasta 2029, en pro de la accesibilidad y la seguridad y abarcará varias calles a lo largo del concejo, con un lugar emblemático por año a rehabilitar.

Ha señalado, asimismo, que se licitará un proyecto en dos lotes, uno para la zona Oeste, que afectará a casi 18.000 metros cuadrados y un coste de unos 450.000 euros, y otro de la zona Este, para una extensión de más de 15.000 metros cuadrados y aproximadamente 440.000 euros.

El edil ha apuntado que habrá una tercera actuación, que les permitirá licitar reformas integrales en diversas calles. En concreto, ha citado Torcuato Fernández-Miranda, General Suárez Valdés, Cabrales, entre Covadonga y la avenida de la Costa. En estos casos, se actuará en aceras y en la calzada, con una extensión afectada de 14.000 metros cuadrados y un presupuesto de 1.150.000 euros.

En el caso del Lote 1 (Zona Oeste), afectará a las siguientes vías: avenidas de José Manuel Palacio, de Argentina, de Galicia, calles de Severo Ochoa y de Mariano Pola y avenida de la Constitución.

Respecto al Lote 2 (Zona Este), las vías a remodelar serán las siguientes: calles Poeta Ángel González, Balmes, Cienfuegos, León XIII, Antonio Cachero, La Paz, Francisco Ferrer y Guardia, Cabrales, calle San Bernardo, plazuela San Miguel, calle Begoña, Casimiro Velasco y avenida del Llano. El concejal ha matizado que en algunas calles la reforma será del trazado completo y en otras será por tramos.

Al margen del 'macroplan', ha recordado que el contrato de conservación viaria cambiará a partir del próximo abril/mayo de adjudicatario y se dedicará a arreglos puntuales.

A esto ha sumado que también están en marcha otras reformas de calles en Aquilino Hurlé y Emilio Tuya, que va a empezar en semana y media, si bien otra de las actuaciones comenzará en verano. Otros trabajos se desarrollarán en la calle Menéndez Valdés, a partir de septiembre, y ha agregado que, para la zona rural, hay consignado en el presupuesto para mejoras de pavimentos 600.000 euros.

Villoria ha resaltado que se está haciendo un esfuerzo para poner al día el pavimento de Gijón en pro de la seguridad, la comodidad y la accesibilidad. Sobre esto último, ha señalado que a finales del año 2000 hubo un esfuerzo en pavimentación, pero tiene una vida útil de unos 25 años, por lo que toca renovarlo.

En cuanto a la obra singular en el paseo de Begoña, a cargo de Alvargonzález Contratas, ha señalado que se ha iniciado la reparación de deficiencias en el paseo de Begoña y ha añadido que queda pendiente concretar la zona de los alcorques, ya que las raíces de los árboles levantan el pavimento.

Sumado a ello ha apuntado que se decidirá cada año el proyecto singular a realizar y las calles que se someterán a trabajos de mejora. El edil ha recalcado que muchos daños en el pavimento son provocados por conductores "incívicos".

Referente a los plazos, ha explicado que prevén poder licitar el próximo abril los dos lotes, Oeste y Este, lo que va a permitir iniciar las obras el próximo septiembre, mientras que del segundo bloque se espera tener en julio o agosto el proyecto, para empezar a finales de año las remodelaciones. Esto llevará a que en el último cuatrimestre del año se concentrarán todas estas obras.