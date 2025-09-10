El Gobierno se mantiene firme en el cierre del museo Nicanor Piñole

El Ayuntamiento hará un diagnóstico del arte urbano en la ciudad y planificará nuevas actuaciones

GIJÓN, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Gijón, pese al apoyo de Podemos e IU, no ha conseguido aprobar en el Pleno una proposición con la que pedía renunciar al cierre del museo Nicanor Piñole y el traslado temporal de su colección en tanto no haya otro edificio que la acoja de manera permanente.

En este sentido, la edil socialista Carmen Eva Pérez Ordieres ha puesto en duda que el traslado previsto cumpla con las condiciones de escritura de la donación de la colección Piñole.

Ha incidido, asimismo, en que el Palacio Revillagigedo no es un edificio municipal y en que el Ayuntamiento debe hacer un desembolso para que este cuente con unas condiciones adecuadas. Se ha preguntado, además, qué pasaría si no se pudiera realizar el traslado en 2027 al nuevo edificio junto a Tabacalera.

La concejala de Cultura, Montserrat López, ha dejado claro que no van a meter en un almacén la colección Piñole, sino que van a sacarlo para disfrute de toda la ciudadanía.

Ha explicado, relacionado con ello, que esta colección cuenta con más de 6.000 piezas, de las que 205 son cuadros. De estos, hay 80 expuestos (39 %) en el museo.

Ha reivindicado, unido a ello, que el Ayuntamiento acaba de hacer la mayor licitación en cultura, ligada al proyecto de Tabacalera, y que incluye un edificio al que se trasladará la citada colección Piñole. Antes de eso, el Palacio Revillagigedo acogerá una la mayor muestra que se hizo nunca sobre Piñole.

Por su lado, el portavoz de IU, Javier Suárez Llana, ha opinado que el museo Piñole "es mucho más que un edificio". También ha llamado la atención sobre que será el próximo Gobierno quien inaugurará el nuevo edificio y ha retado a López Moro a explicar por qué desmantelar un museo para hacer una exposición temporal. A este le ha afeado su "unilateralidad y falta de transparencia" en las decisiones que toma.

De igual forma, la portavoz de Podemos, Olaya Suárez, no ve justificado el citado traslado y ha recriminado al Gobierno municipal el que no tengan en cuenta al movimiento vecinal ni artístico.

Antes del debate plenario, la presidenta de la asociación vecinal 'Jovellanos', María Teresa Martín Rodríguez, ha indicado que no entienden la urgencia del cierre del museo, como tampoco aceptan desmantelarlo y que se ponga en riesgo el legado de Piñole.

Para la asociación vecinal, es una "absoluta temeridad" y ha pedido al Gobierno que recapaciten y desistan del cierre museo hasta que no haya ubicación definitiva para la colección artística.

Sí que se ha aprobado en el Pleno una iniciativa de Podemos, con la enmienda de los dos partidos del Gobierno local, para poner en valor el arte urbano en la ciudad.

De esta forma, López Moro ha apostado por una verdadera política de arte urbano con visión de futuro y ha anunciado que se hará un estudio y diagnóstico de las obras vigentes, además de una planificación de nuevas actuaciones en 2026 y 2027.

FIESTAS DE BARRIOS

No ha salido adelante, en cambio, una proposición conjunta de IU y Podemos para la elaboración de una ordenanza municipal que regule las fiestas de barrios y parroquias.

La iniciativa, con la que buscaban dar certezas y seguridad a las comisiones de fiestas y regular espacios y horarios, contó con el apoyo del PSOE, pero no de Foro, PP y concejal no adscrito --Vox no estaba presente--.

Por parte del concejal de Festejos, Jesús Martínez Salvador, este ha reconocido la complejidad de la tramitación y ha justificado que, por ello, no se está siendo ágil en cuanto a los plazos de la firma de la autorización. También ha argumentado que no hay dos fiestas iguales y ha recalcado que hay mayor carga en verano.

Pese a no aceptar la proposición plenaria, Martínez Salvador se ha comprometido a actualizar la instrucción de 2018 e intensificar la interlocución con los vecinos.

El concejal del PSOE Jacobo López, por su lado, sí se ha mostrado a favor de elaborar esta ordenanza para facilitar y agilizar la tramitación de los permisos.

Por otra parte, el Pleno ha rechazado, también, una iniciativa conjunta de PSOE e IU, para la mejora y cambio de césped de los campos de fútbol de La Braña y Tragamón.

El portavoz de IU ha hecho en cara al concejal de Deportes, Jorge Pañeda, que se comprometió con los clubes deportivos de ambos campos que, según él, están fuera de su vida útil. A mayores, ha afirmado que es una responsabilidad del Ayuntamiento y el Patronato Deportivo Municipal (PDM) sustituirlos y que estén en condiciones óptimas para evitar que se lesionen niños y jóvenes.

Pañeda, por su lado, ha replicado que no aceptan imposiciones ni que les marquen el plazo. También ha resaltado que hay un "sobreúso" de estos campos, porque se realquilan a otros clubes deportivos. En cualquier caso, ha reivindicado que van a cambiar en estos dos campos el césped en menos de 15 años de vida útil. Incluso ha señalado que en este mandato acabarán al menos con cinco campos renovados.