El Gobierno primará en las subvenciones a las fiestas patronales organizadas por vecinos y no empresas

Archivo - El portavoz de la Junta de Gobierno Local de Gijón, Jesús Martínez Salvador (Foro). - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Gijón, Jesús Martínez Salvador, ha defendido este martes la instrucción facilitada a las entidades vecinales de cara a la organización de fiestas patronales, al afirmar que busca dar mayor seguridad y facilitar la tramitación de la autorización, además de que se va a primar aquellas organizadas por los propios vecinos.

Martínez Salvador, a preguntas de los medios de comunicación durante una rueda de prensa, ha aclarado que lo que se comprometieron fue a entregarles una propuesta, para que la pudieran estudiar, a lo que ha indicado que se volverán a reunir para abordar este asunto en las próximas semanas con las dos federaciones vecinales, la de zona urbana (FAV) y la de zona rural (Les Caseríes), y también con la nueva plataforma de fiestas parroquiales.

Según el edil, este es el "camino correcto" y ha agregado que se basa en facilitar que se puedan celebrar las fiestas, cumpliendo con todos los requisitos formales y con toda la seguridad pertinente.

Ha recalcado que los organizadores de estas fiestas son los responsables si ocurre cualquier problema, por lo que desde el Ayuntamiento intentan que no haya ninguno. De ahí que la instrucción facilitada a los vecinos recoge un poco todos los requisitos del resto de concejalías.

A este respecto, ha incidido en que aunque Urbanismo lo coordine, hay muchos departamentos involucrados, desde Prevención y Extinción de Incendios a Policía Local, Medio Ambiente, Infraestructuras o Tráfico. "No es fácil", ha reconocido.

"Hemos intentado de verdad que cualquier organizador de fiestas coja los documentos que hemos elaborado y en función del tipo de fiesta que elabore tenga muy claro y muy definido qué documentos tiene que presentar y cuáles no", ha asegurado.

A esto ha sumado que han puesto también una persona como interlocutor directo con todas las fiestas patronales y con todos los organizadores de festejos.

Ha comentado, eso sí, que el concejal de quien dependen las subvenciones que se conceden para las organizaciones de fiestas parroquiales, Abel Junquera, se comprometió a que en la convocatoria de estas de este año se va a primar económicamente a aquellas fiestas que se organizan directamente por los vecinos y, por contra, a las que no lo hacen y las venden a empresas privadas, se les va a minorar la subvención.

Para Martínez Salvador, ahí ya se ve claramente cómo se apoya económicamente mucho más a quienes la hacen de verdad, a los vecinos, y a quienes, por contra, se dedican a comercializar la fiesta y vendérsela a un tercero.

Sobre esto último, ha matizado que es "respetable y legal", pero en ese caso no será el Ayuntamiento, a juicio del Gobierno local, el que tenga que darle un mayor apoyo, puesto que al final es una empresa y no es un colectivo vecinal el que está detrás y, por lo tanto, hay ánimo de lucro.