El Gobierno del Principado apoya con 200.000 euros a las entidades locales para impulsar la Agenda 2030 en Asturias

OVIEDO 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos ha aprobado la convocatoria plurianual de subvenciones dirigidas a entidades locales para apoyar acciones que impulsen la aplicación en Asturias de la Agenda 2030, además de contribuir al desarrollo sostenible en el ámbito local y reforzar el compromiso de los municipios asturianos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El director general de Agenda 2030, Juan Ponte, ha destacado la importancia de estas ayudas, que permitirán, sobre todo a los ayuntamientos más pequeños, afrontar inversiones que van desde proyectos de energía renovables, rehabilitación y renaturalización a iniciativas para fomentar la movilidad sostenible, cambiar la normativa municipal o desarrollar la comunitaria.

"Se trata de 200.000 euros para "apoyar económicamente y acompañar a los ayuntamientos en la transición hacia un modelo de economía y de sociedad más justas, más equitativas y más sostenibles con el fin de legar a las generaciones futuras un mundo saludable y habitable", ha explicado Ponte.

La convocatoria se articula a través de dos líneas: una dirigida a planes de aplicación de la Agenda 2030 y otra para proyectos de transformación sostenible, ambas dotadas con cien mil euros cada una, distribuidos, a su vez, en dos anualidades de 50.000 euros en 2025 y 2026.

La consejería ha abierto ya el plazo para la presentación de solicitudes a la primera de estas líneas y, en las próximas semanas se abrirá también el de la segunda. Ambas convocatorias están dirigidas a todas las entidades locales asturianas, que dispondrán de quince días hábiles para optar a ellas desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (Bopa).

La cuantía de la subvención será variable en función de la actividad y tendrá en cuenta la población de los ayuntamientos solicitantes, que podrán obtener hasta un 90% del presupuesto en el caso de contar con menos de 5.000 habitantes; un 80% para aquellos de 5.000 a 20.000; un 70% para los de 20.001 a 50.000, y un máximo del 50% para los que superan los 50.000.

Según ha informado el Gobierno asturiano, la publicación de esta convocatoria de apoyo a acciones de proximidad permitirá, a través de cada una de sus líneas, impulsar políticas de inversión pública para la localización de objetivos de desarrollo sostenible, la participación ciudadana y el desarrollo comunitario. La segunda de estas líneas, de inminente publicación, servirá para reducir emisiones de CO2 y crear redes de energía renovable, que van desde comunidades energética a proyectos de agricultura o movilidad sostenible. Estas ayudas, ha definido Ponte, "apoyan a los territorios de comunidades inclusivas, siguiendo el lema de la Agenda 2030, que es que nadie es más que nadie y, por tanto, nadie puede quedar atrás".