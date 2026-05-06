El Gobierno regional moviliza en Mieres más de 174.000 euros para inversiones turísticas

Gimena Llamedo y Manuel Ángel Álvarez - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias destinará 174.000 euros de fondos europeos Next Generation a nuevas inversiones turísticas en Mieres para reforzar la oferta del concejo y aprovechar algunos de sus principales elementos diferenciales: el patrimonio industrial, la red de senderos, la memoria histórica y los nuevos recursos digitales.

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, y el alcalde del municipio, Manuel Ángel Álvarez, han firmado este miércoles el convenio que permitirá ejecutar este paquete de actuaciones, financiado íntegramente por el Principado con cargo a la Acción de Cohesión entre Destinos (ACD) del Plan Territorial de Sostenibilidad Turística en Destino del Principado de Asturias 2023, que se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Las inversiones permitirán actuar en algunos de los espacios y productos turísticos más reconocibles del concejo, con mejoras que combinan patrimonio, naturaleza, accesibilidad, promoción y nuevas experiencias para visitantes.

"Mieres tiene una identidad muy potente y un enorme recorrido turístico ligado a su patrimonio, a su paisaje y a su historia. Estas inversiones ayudan a reforzar ese atractivo desde lo que hace único al concejo y a seguir generando oportunidades desde el territorio", ha señalado Llamedo.

El conjunto de actuaciones incluidas en el convenio busca diversificar la oferta turística, mejorar la experiencia de las personas visitantes y reforzar la proyección de Mieres como destino vinculado a la sostenibilidad y la identidad propia.

Entre las actuaciones contempladas se encuentran la adquisición y puesta en servicio de bicicletas eléctricas para rutas guiadas; la renovación y mejora los recursos expositivos del Centro de Interpretación del Poblado Minero de Bustiello; la digitalización de varios puntos de interés vinculados a la Revolución de Octubre de 1934; o la señalización de la red de senderos del concejo.

"Este tipo de actuaciones permiten seguir ampliando la oferta turística desde los recursos propios de cada concejo, mejorar la experiencia de quienes nos visitan y, al mismo tiempo, hacer más útil y atractivo el territorio para la población local", ha subrayado la vicepresidenta.