Gobierno y Tomé (G.Mixto) alcanzan un acuerdo sobre el gravamen del 20% a grandes tenedores y viviendas turísticas

El consejero de Hacienda y portavoz del Gobierno, Guillermo Peláez, y la consejera de Salud, Concepción Saavedra, durante la rueda de prensa de este lunes, posterior a la reunión del Consejo de Gobierno. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno del Principado de Asturias, Guillermo Peláez, ha afirmado este lunes que el Ejecutivo se mantiene "abierto a negociar" los presupuestos y ha confirmado que acepta las enmiendas presentadas por la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé sobre el impuesto a los grandes tenedores y la transformación de viviendas a uso turístico.

Sobre las enmiendas presentadas por Tomé, ha explicado que se ha alcanzado un acuerdo sobre el tipo de gravamen del 20% en transmisiones patrimoniales para grandes tenedores y la transformación de viviendas en uso turístico, con el objetivo de proteger el derecho a la vivienda y evitar la especulación.

En este sentido, Peláez ha explicado que el Gobierno propuso inicialmente un tipo de gravamen del 15% cuando la adquisición de vivienda la realiza un gran tenedor, mientras que la diputada Tomé, planteó un incremento al 20%. También se aplicaría ese 20% en la compra de edificios enteros para destinar a uso turístico.

Peláez ha subrayado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno que la reforma fiscal aprobada por el Ejecutivo, actualmente en tramitación parlamentaria, fue respaldada por las fuerzas políticas que sustentan el Gobierno asturiano --IU-Convocatoria por Asturias y el PSOE-- y confía en obtener "el apoyo de la mayoría progresista del Parlamento asturiano".

"EL PP DA LA ESPALDA AL 90% DE LOS CONTRIBUYENTES"

El portavoz del Gobierno asturiano ha acusado al Partido Popular de no apoyar la reforma fiscal, argumentando que el PP "da la espalda al 90% de los contribuyentes para defender exclusivamente los intereses de las rentas más altas, las de más de 175.000 euros".

Pelaéz ha advertido además que el PP no solo se opone a la reforma, sino que condiciona la negociación del presupuesto autonómico a sus intereses, centrados únicamente en las rentas altas. "Estamos hablando de la ley más importante del año, la que da sustento a un sistema público de salud fuerte, a la educación y a los servicios sociales. El PP pone sus intereses por encima de estos objetivos", ha señalado.

El consejero ha recalcado que la reforma fiscal "supone una bajada de la recaudación por valor de 40 millones de euros" para las rentas medias y bajas, en concreto, para contribuyentes con ingresos inferiores a 55.000 euros. De forma complementaria, la reforma prevé un incremento de tributación para las rentas superiores a 175.000 euros, con el objetivo de lograr una fiscalidad "más justa y progresiva".

Ha insistido en que la reforma fiscal es "progresista y justa", con medidas que benefician a las clases medias y trabajadoras y que buscan garantizar la equidad tributaria y la sostenibilidad de los servicios públicos.

Peláez ha asegurado que, aunque existen "mayores coincidencias programáticas" con la diputada Tomé, el Ejecutivo tiende la mano a todas las fuerzas políticas, salvo Vox, para negociar los presupuestos autonómicos.

A preguntas de los periodistas, el consejero ha criticado la actitud del PP por no aportar propuestas sobre prevención y extinción de incendios o sobre educación pública, a pesar de presentarse como "alternativa de gobierno". "Es muy incoherente que un partido que quiere ser alternativa no tenga nada que decir sobre los problemas de Asturias ni sobre cómo solucionarlos a través de los presupuestos", ha subrayado.

Por el contrario, ha valorado la actitud del diputado de Foro Asturias, Adrián Pumares, que hasta ahora ha presentado propuestas concretas sobre el presupuesto, y ha reiterado que el Gobierno no se cerrará a negociar con ninguna fuerza política, dejando que sea el proceso de negociación el que determine el apoyo final a las cuentas.