Gozón acoge este sábado el acto institucional del Día Internacional de la Mujer

Archivo - El presidente Adrián Barbón en la manifestación del 8M del pasado año. - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El acto institucional del Gobierno del Principado para este 8M, Dían Internacional de la Mujer, tendrá lugar este sábado a las 12.00 horas, en el Museo Marítimo de Luanco, en Gozón, y contará con la intervención del presidente del Principado, Adrián Barbón.

El Gobierno de Asturias dedica este 8M a reivindicar los derechos de las mujeres con una programación amplia y diversa bajo el lema: Igualdad, motor de la democracia.

La agenda diseñada por el Gobierno de Asturias con motivo del 8M ya se viene desarrollando desde hace días y se extiende hasta abril. La misma combina reflexión, sensibilización, cultura, deporte y reconocimiento institucional.