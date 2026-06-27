Grado celebra una nueva edición de la Feria de Artesanía de Santiago el 5 de julio

Grado acogerá una nueva edición de la Feria de Artesanía de Santiago el 5 de julio - GRADO

OVIEDO, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Feria de Artesanía de Santiago reunirá a decenas de artesanos, principalmente procedentes de Asturias, el próximo domingo 5 de julio en el Parque de Arriba de Grado, coincidiendo con la celebración del mercado dominical de la villa.

Los participantes expondrán y pondrán a la venta sus productos durante la mañana, en una cita que busca acercar al público el trabajo artesanal y dar visibilidad a los distintos oficios representados.

La programación incluirá además talleres demostrativos y participativos que permitirán a los visitantes conocer de cerca las técnicas y procesos empleados por los artesanos en la elaboración de sus creaciones.