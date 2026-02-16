El Gran Desfile y la quema de la Sardina pondrán el punto final al Antroxu avilesino

Descenso de Galiana. - EUROPA PRESS

OVIEDO 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Antroxu de Avilés 2026 vive sus últimas bocanadas, pero todavía queda tiempo por delante antes del velatorio de la sardina plagado de deudos y plañideras que tendrá lugar el miércoles. Porque mañana martes es uno de los grandes días del carnaval avilesino, solo superado por el insuperable Descenso de Galiana con el Gran Desfile y con los artilugios ganadores del Descenso recorriendo las calles principales de la ciudad acompañados de fanfarrias y moxiganges.

Con las peñas echando el resto con sus disfraces recompuestos tras días de diversión continuada y cientos de avilesinos y avilesinos, en grupos, familias y parejas, todos antroxaos, que se apuntarán a una fiesta que también quiere ser multitudinaria y en la que se premiará a los disfraces más originales.

A las 17:30 horas del Martes arrancará el Gran Desfile De Antroxos, Moxiganges y Carroces desde el Colegio El Quirinal hasta la Plaza de España recorriendo las calles Juan XXIII, Juan Ochoa, Esther Carreño, Francisco Orejas Sierra, José Cueto, Plaza de la Merced y calle La Cámara.

Se repartirán premios en tres categorías: grupos (1.000, 600 y 400 euros), parejas (300, 180 y 100 euros) e individuales (150, 100 y 70 euros). La valoración atenderá a la originalidad, la temática y la calidad de ejecución de los disfraces.

Pasado mañana, en la plaza Mayor de Llaranes, a las 17:30 horas, está previsto el desenclavado de la Sardina. La Cofradía de la Sardina Arenque es la encargada del singular acto de desenclavado y posterior velatorio en la Plaza de España (19:30 horas) en una tarde donde la chanza y las ganas de fiesta, que seguro también estarán presentes en la lectura del testamento, conseguirá espantar a la tristeza antes de que, a las 20:30 en la Plaza de España, tenga lugar la inexorable Quema de la Sardina.