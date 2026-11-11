Una gran manifestación recorre el centro de Oviedo reclamando el derecho a la vivienda y salarios dignos

Manifestación en Oviedo en la jornada de huelga general - EUROPA PRESS

OVIEDO 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una multitudinaria manifestación ha recorrido este martes las calles del centro de Oviedo reclamando el derecho a la vivienda y salarios dignos. Ese ha sido el lema de la principal pancarta de la movilización: '11N Por la vivienda y los salarios. Contra el rentismo, el capital y sus gobiernos'.

'Salarios.Vivienda.Precios' rezaba, por su parte, la pancarta que llevaban los sindicatos mayoritarios en Asturias, UGT y CCOO, con sus máximos responsables a la cabeza.

En la manifestación han participado unas 50.000 personas, según han informado los organizadores. Ha contado con bengalas, música e incluso la participación de un camión que iba abriendo paso, mientras los manifestantes coreaban distintos lemas, a pesar de la lluvia que cayó en Oviedo por la tarde.

La manifestación partió pasadas las 18.00 horas de la Plaza de América. A partir de ahí, se han dirigido por la avenida de Galicia, las calles Real Oviedo, Independencia, Uría y han terminado en la Plaza de La Escandalera.

'Que viva la lucha de la clase obrera', 'Pase lo que pase, unidad de clase' o 'Asturias será la tumba del rentismo', han formado parte de las consignas que han coreado durante el recorrido los participantes. Han insistido en que los salarios no son los suficientemente altos y en que las viviendas no están al alcance de todos. Han reclamado medidas, incluida la de combatir a los ricos.