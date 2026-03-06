De Granada a Asturias: la arriesgada intervención de un soldado que plantó cara al fuego en la carretera de Avilés

El soldado del acuartelamiento de Cabo Noval, Miguel Ángel Quirós - PROACTIVA COMUNICACIÓN EMPRESARIAL

Un soldado del acuartelamiento de Cabo Noval, Miguel Ángel Quirós, protagonizó el pasado 19 de febrero una arriesgada intervención al lograr detener un camión que circulaba con la caja en llamas en la carretera de Avilés, auxiliar al conductor en estado de shock y tratar durante media hora de sofocar el incendio hasta la llegada de los servicios de emergencias. Su actuación ha sido reconocida por el Ministerio de Defensa.

El suceso se produjo en torno a las 15.00 horas, cuando el militar regresaba a su domicilio en Langreo y, a la altura de la incorporación hacia Oviedo, advirtió que salía humo de la caja del camión que le precedía. Según ha explicado la agencia proActiva comunicación, tras avisar insistentemente al conductor, el militar consiguió que el vehículo se detuviera justo antes del enlace, en plena hora punta, momento en el que comenzaron a salir llamas y se formó una larga retención de vehículos.

El conductor, que no se había percatado del fuego y se encontraba en estado de shock, fue auxiliado por Quirós, que le ayudó a bajar de la cabina y lo puso a salvo en el arcén.

A continuación, el soldado intentó contener el incendio utilizando primero un pequeño extintor que llevaba en su coche y después el del propio camión sin éxito, ya que una vez detenido el vehículo las llamas se avivaron, se propagaron por la caja y alcanzaron los neumáticos, generando una densa humareda negra visible desde la vía.

Agotados esos medios, continuó con los intentos de extinción solicitando extintores a los demás vehículos que se habían parado en la vía. Paralelamente, se ocupó de asegurar la zona, pidiendo a otros conductores que advirtieran a los vehículos que se aproximaban en ambos sentidos hasta la llegada de la Guardia Civil y de dos camiones de bomberos, a los que posteriormente se sumó un tercero para extinguir el incendio por completo.

El propio militar reconoce que en ningún momento fue plenamente consciente del peligro que corría, ya que el depósito de combustible se encontraba justo bajo la zona donde se propagaban las llamas y desconocía si la carga de material de obra podía incluir productos inflamables o peligrosos.

Tras ser relevado por los equipos de emergencia, condujo hasta la Clínica Asturias, en Oviedo, donde fue atendido por inhalación de humo.

UNA FELICITACIÓN DEL MINISTERIO DE DEFENSA

Nacido en Granada en 1994 y militar de vocación, Miguel Ángel Quirós ingresó inicialmente en la Legión, en Almería, y fue destinado hace cuatro años al acuartelamiento de Cabo Noval, en Asturias, donde se ha asentado con su esposa, que trabaja en el almacén de Amazon en Bobes.

El soldado ha recibido la felicitación del Ministerio de Defensa a través de la intranet, que ha destacado que su actuación "es un ejemplo para todos los que le rodean y una muestra de servicio a España y al ciudadano".