Los grupos de la oposición celebran el respaldo a las concentraciones de apoyo a Ceuta y acusan a Barbón de "esconderse"

Concentración de apoyo a Ceuta - EUROPA PRESS

OVIEDO 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de la oposición en la Junta General del Principado de Asturias han celebrado este jueves la alta participación en las concentraciones en Asturias de apoyo a Ceuta celebradas con motivo de la convocatoria la Federación Española Municipios y Provincias (FEMP). Han lamentado, no obstante, que dirigente socialistas como el presidente del Gobierno asturiano, Adrián Barbón, hayan optado por "esconderse".

En la rueda posterior a la reunión de la Junta de Portavoces, el portavoz adjunto del PP, Luis Venta, ha querido felicitar a los asturianos por salir a la calle a defender los derechos del pueblo de Ceuta. Mientras tanto, ha lamentado, Barbón "se quedó solo en su bunker presidencial".

Después del "éxito colectivo" de las concentraciones en toda España, la posición de los socialistas evidencia, según el parlamentario 'popular' que están "desconectados" de los ciudadanos. "Barbón no solo se escondió, sino que intentó boicotear las concentraciones diciendo que eran políticas", ha señalado.

En la misma línea, la portavoz de Vox, Carolina López, se ha mostrado orgullosa de la reacción de los asturianos al salir a la calle para apoyar a Ceuta. Pero ha admitido que ha sentido "vergüenza" al comprobar que Barbón se quedaba "escondido". También ha cargado contra la Delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, por permitir "contramanifestaciones que defienden al invasor".

El secretario general de Foro Asturias y diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares, ha celebrado el éxito de las concentraciones en Asturias. También ha querido resaltar que haya habido dirigentes políticos socialistas que se hayan sumado y ha puesto de ejemplo al alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega.

El portavoz de Convocatoria por Asturies IU-Más País-IAS, Xabel Vegas, quien participó en Gijón en una manifestación alternativa a la misma hora contra el racismo, ha reconocido que las concentraciones de la FEMP fueron multidudinarias. Ha dicho que entiende que la gente asistió con buenas intenciones, pero ha insistido en que esas convocatoria estaban "viciadas por PP y Vox". Ha dicho que en Gijón hubo radicales que realizaron provocaciones a los participantes de la concentración en la que él estuvo. "Afortunadamente no caímos en sus provocaciones", ha señalado.