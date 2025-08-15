La Guardia Civil actualiza el balance del accidente en la A8: solo un herido leve y sin evacuaciones hospitalarias

Archivo - Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial. - GUARDIA CIVIL - Archivo

OVIEDO, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El accidente de tráfico por colisión entre cuatro turismos en la A8, kilómetro 362 en sentido Irún, ha dejado finalmente un herido no grave y no se ha llevado a cabo la evacuación a centros hospitalarios inicialmente previstas para las otras tres personas involucradas en el accidente, tal y como ha actualizado la Guardia Civil.

El siniestro, que se produjo a las 11.18 horas, parecía haber ocasionado un herido de carácter grave, pero el Equipo Unis de la Guardia Civil ha informado de que los daños finales han sido menores de los previstos. En un principio se requirieron 3 ambulancias al lugar, pero no se llevo a cabo la evacuación inicialmente planeada.

Las retenciones de hasta 10 kilómetros ocasionadas por la colisión, además, van aminorando, según han asegurado fuentes de este cuerpo, que califican la circulación como "más fluída".

Según ha informado este mismo cuerpo, también hay importantes retenciones en el 'nudo de la Y', esta vez causadas por colapso circulatorio. En el lugar se encuentran varias patrullas de la Guardia Civil regulando el tráfico.