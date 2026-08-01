La Guardia Civil alerta de intentos de estafa a empresas y entidades públicas mediante falsas facturas

Archivo - La Guardia Civil resuelve una estafa de 'phishing' a una vecina de Gijón que recibió un correo que simulaba su banco - GUARDIA CIVIL - Archivo

OVIEDO, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Asturias ha alertado de la detección de intentos de estafa dirigidos a empresas y entidades públicas mediante la reclamación fraudulenta del pago de facturas, una modalidad en la que los autores reclaman el abono de cantidades supuestamente pendientes o comunican un cambio de la cuenta bancaria para efectuar el pago.

Según ha informado este cuerpo en una nota de prensa, el procedimiento detectado consiste en el envío de comunicaciones y facturas con apariencia legal, que pueden incluir datos de proveedores o de servicios reales, con el objetivo de que la víctima realice una transferencia a una cuenta controlada por los estafadores.

En algunos casos, los autores suplantan la identidad del proveedor habitual mediante direcciones de correo electrónico muy similares a las auténticas. En otros, intervienen comunicaciones previas para modificar únicamente el número de cuenta bancaria en el que debe realizarse el ingreso, lo que hace que tanto el correo como la factura resulten creíbles.

Ante este tipo de fraudes, la Guardia Civil recomienda extremar la cautela en la recepción, comprobación y tramitación de las facturas y verificar siempre que la cuenta bancaria coincide con la utilizada habitualmente.

Si existe alguna modificación, aconseja confirmarla previamente con el proveedor a través de un canal de comunicación ya conocido, como una llamada telefónica o un correo electrónico habitual, sin emplear los datos facilitados en el mensaje sospechoso.

Asimismo, insta a no precipitarse aunque se aleguen motivos de urgencia para realizar la transferencia, revisar si las direcciones de correo presentan pequeñas variaciones respecto a las habituales y desconfiar de mensajes con enlaces, documentos adjuntos o instrucciones de pago inusuales o no solicitadas.

Si se detecta una comunicación sospechosa, el Instituto Armado recomienda suspender cualquier operación relacionada, conservar la documentación recibida y poner los hechos en su conocimiento. En caso de que la transferencia ya se haya efectuado, aconseja contactar de inmediato con la entidad bancaria para intentar paralizar o recuperar los fondos y comunicar los hechos "de forma inmediata" a la Guardia Civil aportando todas las evidencias disponibles.