La Guardia Civil celebra el 22 de noviembre su primera carrera solidaria en Oviedo para recaudar fondos contra la ELA

Recorrido de la carrera solidaria que tendrá lugar en Oviedo el 22 de noviembre. - GUARDIA CIVIL DE ASTURIAS

OVIEDO, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Asturias organizará el próximo 22 de noviembre en Oviedo la primera edición de la 'Carrera Solidaria Pilarica Urban 5K', una prueba urbana de cinco kilómetros cuya recaudación se destinará a la asociación ELA Principado, que presta apoyo a las personas afectadas por la Esclerosis Lateral Amiotrófica y a sus familias.

La carrera comenzará a las 11.00 horas en la plaza de La Escandalera y recorrerá algunas de las calles más emblemáticas del centro de la capital asturiana, hasta finalizar en las inmediaciones del Palacio de Deportes de Oviedo.

El dinero recaudado se entregará íntegramente a la asociación, descontados los gastos de organización, para contribuir a su labor de asistencia a los enfermos y sus familiares. Las inscripciones para participar o colaborar mediante la adquisición de la camiseta conmemorativa ya se encuentran disponibles a través de la página web habilitada por la organización (https://inscripciones.empat-com/inscripcion/i-carrera-solidaria-pilaricaurban-5k/inscripción_datos/). La entrega de dorsales y camisetas tendrá lugar en el Centro Comercial Los Prados, el 20 de noviembre, de 16.00 a 21.00 horas, y el día 21, de 10.00 a 17.00 horas.

La jornada incluirá también una exhibición de distintas especialidades de la Guardia Civil en la zona peatonal del Palacio de Deportes, abierta tanto a los corredores como al conjunto de la ciudadanía.