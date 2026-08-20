La Guardia Civil investiga a un camionero por manipular el tacógrafo para falsear los tiempos de conducción

Guardia Civil inspecciona un tacógrafo. - GUARDIA CIVIL

OVIEDO, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga a un conductor de 44 años y vecino de Madrid, como presunto autor de un delito de falsedad en documento oficial, por la presunta manipulación del tacógrafo digital con la finalidad de falsear los registros de los tiempos de conducción y descanso.

Asimismo, según informa la Guardia Civil, las pesquisas permitieron identificar a otras dos personas relacionadas con los hechos, por un lado la titular de la tarjeta de conductor utilizada en la manipulación, como presunta cooperadora necesaria, y la gestora de transportes, como presunta inductora o cooperadora necesaria.

Los hechos ocurrieron al atardecer del pasado 28 de abril, en la carretera AS-17 (Avilés-Riaño), km 25,00 término de Siero, cuando componentes del Destacamento de Tráfico de Oviedo, especializado en el control e inspección de transporte terrestre por carretera, realizaron una inspección aleatoria a un camión de gran tonelaje que transportaba bienes de consumo.

Durante la actuación, los agentes detectaron que la tarjeta insertada en el tacógrafo digital no pertenecía al conductor, sino a una mujer que no viajaba en el vehículo.

El posterior análisis de los datos descargados permitió reconstruir la secuencia temporal de las actividades y determinar el tipo de manipulación realizada. La investigación ha sido asumida por el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT), que durante los dos meses siguientes ha ampliado las pesquisas para comprobar la veracidad y trazabilidad de los documentos y autorizaciones del conductor y de la empresa, además de recabar informes de los organismos competentes.

La titular de la tarjeta de conductor utilizada en la manipulación ha sido identificada como presunta cooperadora necesaria, mientras que la gestora de transportes ha sido identificada como presunta inductora o cooperadora necesaria.

La Guardia Civil ha señalado que utilizar en el tacógrafo una tarjeta perteneciente a otra persona permite ocultar la identidad del conductor real e impide registrar correctamente los tiempos de conducción y descanso, generando información falsa. El objetivo de esta práctica sería prolongar la jornada laboral por encima de los límites establecidos, con el consiguiente incremento de la fatiga y del riesgo para la seguridad vial.

Las diligencias instruidas, junto con el informe técnico sobre la manipulación, los registros del tacógrafo digital y la tarjeta de conductor intervenida, han sido entregados en el Tribunal de Instancia de Siero.