La Guardia Civil investiga a una conductora implicada en un atropello mortal en Blimea (SMRA)

Lugar del atropello en Blimea. - GUARDIA CIVIL DE ASTURIAS

OVIEDO, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Asturias investiga a una conductora implicada en el atropello mortal de una mujer de 72 años en Blimea (San Martín del Rey Aurelio). El siniestro vial se produjo en un paso de peatones de la localidad el pasado 22 de enero.

Según ha informado el instituto armado en nota de prensa, el turismo, conducido por una mujer de 28 años, vecina de SMRA, atropelló a una anciana de 72 años que cruzaba correctamente por un paso de peatones señalizado, resultando esta última fallecida y produciéndose daños materiales en el vehículo implicado.

Las primeras diligencias fueron realizadas por la Policía Local de San Martin del Rey Aurelio, que aseguró la zona, reguló el tráfico y llevó a cabo las actuaciones iniciales correspondientes. Posteriormente, a principios de octubre del pasado 2025 la Policía Local solicitó la colaboración del Sector de Tráfico de Asturias para la reconstrucción del siniestro vial.