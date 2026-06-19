La Guardia Civil resuelve una estafa de 'phishing' a una vecina de Gijón que recibió un correo que simulaba su banco - GUARDIA CIVIL

OVIEDO, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha esclarecido una estafa cometida mediante la técnica de "phishing" tras la denuncia presentada por una vecina de Gijón que sufrió la sustracción de fondos de su cuenta bancaria después de acceder a un enlace fraudulento que simulaba proceder de su entidad financiera.

Según ha informado este cuerpo, la víctima recibió un correo electrónico en el que se le alertaba de una supuesta actividad sospechosa en su cuenta bancaria. El mensaje incluía un enlace para acceder a la banca electrónica y verificar su identidad.

La mujer, que se encontraba en el extranjero y esperaba comunicaciones de su entidad por el uso de sus medios de pago fuera de España, consideró legítimo el mensaje y accedió al enlace facilitado.

Al pulsar sobre el vínculo, fue redirigida a una página web fraudulenta que imitaba la plataforma oficial de su entidad bancaria. Allí introdujo sus credenciales de acceso y el código de verificación recibido en su dispositivo móvil, lo que permitió a los autores acceder a su cuenta y operar en su nombre.

Posteriormente, los ciberdelincuentes realizaron diversas operaciones fraudulentas para transferir y disponer de los fondos de la víctima.

Tras detectar movimientos no autorizados, la afectada contactó con su entidad bancaria, que logró bloquear parte de la operativa y restringir el uso de las tarjetas asociadas. Posteriormente presentó denuncia a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil.

El 'Equipo @' de la Cibercomandancia inició una investigación centrada en el análisis de las comunicaciones y la trazabilidad del dinero. Durante las pesquisas se detectó la existencia de otro perjudicado relacionado con el mismo entramado, lo que permitió centralizar las diligencias.

Como resultado, los agentes identificaron a un varón con domicilio en Guipúzcoa como presunto autor de los hechos, que está siendo investigado por el 'Equipo @' de dicha provincia. Las diligencias han sido remitidas a la Autoridad Judicial de Bergara (Guipúzcoa).