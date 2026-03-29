Guía completa de la Semana Santa en Avilés: Horarios y recorridos de las principales procesiones

Cofradía de San Juan Evangelista, con los sanjuaninos portando el paso de San Juan. - COMARCA DE AVILÉS

AVILÉS/OVIEDO, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Semana Santa de Avilés, considerada una de las más arraigadas de Asturias, contará este año 2026 con un amplio itinerario de actos litúrgicos, procesiones y celebraciones que recorrerán los principales templos del casco histórico. Las parroquias de San Nicolás de Bari y San Antonio de Padua acogerán los cultos más destacados, congregando a cientos de fieles y visitantes durante los días más señalados de la Semana Santa entre el Domingo de Ramos, este 29 de marzo, y el Domingo de Resurrección, el 5 de abril.

Los actos se iniciarán el Domingo de Ramos con la popular Procesión de la Borriquilla, que saldrá de la iglesia de San Antonio de Padua tras la bendición de los ramos y recorrerá la plaza de Carlos Lobo, la Ferrería, La Muralla, Calle de Pedro Menéndez, plaza de la Merced, La Cámara y Plaza de España. Recorrerá de vuelta La Ferrería, Plaza de Carlos Lobo y finalizará de nuevo en San Antonio de Padua, según consta en el programa oficial de la Semana Santa de Avilés 2026.

El Lunes Santo, 30 de marzo, será el turno de la Procesión de Jesús Cautivo, destacada por la salida del paso de Jesús de Medinacelli desde el interior del templo. También con salida desde San Antonio de Padua, recorrerá la Plaza de Carlos Lobo, La Ferrería, La Muralla, La Cámara, La Fruta, San Bernanrdo y regresará por Plaza de Carlos Lobo hasta San Antonio de Padua.

El Martes Santo ocupará el protagonismo la Procesión de San Pedro, cuyo momento central será el tradicional sermón en la zona de Camposagrado. Desde la Capilla de Rivero, recorrerá Plaza España, La Ferrería, Camposagrado, San Bernardo, La Fruta, y regresará por Plaza España a Capilla de Rivero.

Ya el Miércoles Santo se vivirá uno de los actos más esperados: la Procesión del Santo Encuentro en la Plaza de España, donde se representa el encuentro entre Jesús, la Virgen María y San Juan Evangelista con los pasos de Jesús de Galiana --que partirá desde la Capilla de Jesusín de Galiana--, Nuestra Señora de los Dolores --desde la parroquia de San Nicolás de Bari-- y los 'sanjuaninos' portando la imagen de San Juan Evangelista, que también partirá desde San Nicolás de Bari.

TRIDUO PASCUAL

El Jueves Santo concentrará varias de las citas más simbólicas, entre ellas la Procesión de El Beso de Judas, que parte de San Nicolás de Bari y discurre por la Plaza de Domingo Álvarez Acebal, San Francisco, Plaza de España, la Ferrería, La Muralla y La Cámara, para volver por el mismo recorrido hasta el templo avilesino.

A las 20.30 horas, comenzará la Procesión del Silencio, con salida desde San Nicolás de Bari y recorrido por la plaza Domingo Álvarez Acebal, San Francisco, Plaza de España, La Fruta, Cuesta de la Molinera, Plaza de Pedro Menéndez, Rui Pérez, y La Cámara.

El Viernes Santo comenzarán los actos con la tradicional Tamborrada en la plaza del Ayuntamiento de Avilés, que simboliza el terremoto tras la muerte de Cristo. Será a las 12.00 horas. A las 13.00 tendrá lugar el traslado Lignum Crucis desde la carpa instalada en la Plaza de la Merced, La Florida, Rui Pérez, La Cámara, y llegada a la Campa de la Iglesia de Santo Tomás de Cantorbery.

EL SALUDO DE LOS SANJUANINOS A LA VIRGEN DOLOROSA

A las 17.30 horas comenzará la Procesión del Santo Entierro desde San Nicolás de Bari. En ella, la Cofradía de San Juan, que procesiona tras la Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Esperanza, porta la imagen del apóstol a lomos de sus cofrades hasta su llegada a la Plaza de Domingo Álvarez Acebal, donde hacen una reverencia con el paso, consistente en el saludo que le realiza el apóstol San Juan a la Virgen Dolorosa en señal de respeto a la Madre de Dios.

Los cofrades de las primeras filas que portan el paso de San Juan hincan la rodilla en el suelo mientras que los cofrades de la parte posterior elevan la parte trasera del paso. Tres cofrades, de los más de doscientos que procesionan, portan en sus manos la corona de espinas, los clavos y el INRI, que fueron recogidos en la ceremonia del desenclavo.

Después, a las 21.30 horas, saldrá la Procesión de La Soledad desde la Iglesia de Santo Tomás de Cantorbery. A su llegada a la plaza del Carbayo, se cantará la Salve Marinera y, en la Plaza de la Merced, la Salve Popular.

El Sábado Santo los actos empiezan a las 13.00 con el 'Traslado de San Pedro Apóstol', acompañada por la banda de bombos y tambores de la Cofradía, desde la capilla de Rivero hasta la Parroquia de San Nicolás de Bari.

La Semana Santa de Avilés culminará con la Procesión de la Resurrección, que tendrá lugar el Sábado Santo en la Plaza de la Merced a las 22.30 horas. En ella, las cofradías participantes partirán desde sus respectivas sedes para encontrarse en la plaza de la Merced, donde tendrá lugar la Ceremonia del Encuentro de Jesús Resucitado con su madre y el apóstol San Pedro. A continuación, se iniciará la procesión conjunta de las tres imágenes, recorriendo las calles La Cámara y San Bernardo, hasta llegar a la plaza de Camposagrado.