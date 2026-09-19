Guía de cortes de tráfico y desvíos de autobús en el centro de Oviedo por el Día de América en Asturias

Archivo - Desfile del Día de América en Asturias en una imagen de archivo - AYUNTAMIENTO DE OVIEDO - Archivo

OVIEDO, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La celebración del Desfile de América en Asturias este sábado 19 de septiembre ha obligado a la Policía Local de Oviedo a establecer cortes y restricciones de tráfico en el centro de la ciudad desde las 16.00 horas.

Según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa, el tramo de la calle Independencia comprendido entre Arquitecto Reguera y Uría podrá cerrarse al tráfico a partir de las 14.00 horas, en función de la concentración de participantes y de las necesidades de seguridad. Las calles afectadas son las del recorrido del Desfile: Independencia, Uría, Marqués de Santa Cruz, Santa Susana, avenida de Galicia y plaza de América.

Además, desde última hora del pasado 17 de septiembre permanecen cerrados los accesos a la avenida Fundación Príncipe de Asturias, en la Losa de Renfe, para la colocación de algunas de las carrozas participantes. Este corte se mantendrá hasta las 12.00 horas del día 20.

También se restringirán la circulación y el estacionamiento en las calles Ventura Rodríguez y Arquitecto Reguera, aunque se permitirá el acceso a los residentes con garaje mientras las condiciones de seguridad lo permitan. Si la concentración de participantes lo hace necesario, podrá establecerse el corte total de estas vías.

En las calles incluidas en el recorrido del desfile quedará prohibido el estacionamiento, por lo que se instalará previamente la señalización correspondiente para facilitar la retirada de vehículos.

Una vez finalizado el desfile, está previsto que el tráfico en el centro de la ciudad se vaya restableciendo de forma progresiva, con una apertura aproximada a partir de las 20.00 horas.

Las paradas de taxi, líneas de autobús urbano y servicios de transporte escolar situados dentro del recorrido o afectados por los cortes serán reubicados o quedarán temporalmente suspendidos hasta la finalización del desfile.