Guía del 'factor uterino': ginecólogos se citan en Gijón para hablar de los "enemigos más temidos" de la infertilidad

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OVIEDO, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los profesionales de ginecología del Hospital Universitario de Cabueñes, en Gijón, han organizado la jornada 'Factor Uterino e Infertilidad', en la que expertos de diversos puntos de España y Europa explicarán el próximo 18 de septiembre los últimos avances en la investigación de las patologías del útero y su impacto en la fertilidad de la mujer. Los especialistas ponen el foco en enfermedades como la endometriosis, la adenomiosis o las adherencias por cesáreas y legrados, catalogadas como "los enemigos más temidos" de la fertilidad y que a menudo pasan desapercibidos en ecografías rutinarias.

La jornada, primera de estas características que se celebra en Asturias, está coordinada por los doctores José Hidalgo y Elena López, del Hospital de Cabueñes, y Beatriz Duplá, del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) bajo el amparo de la Asociación de Ginecología del Principado de Asturias (Agipa). El objetivo es abordar todas las patologías que afectan al útero, conocidas como "factor uterino". Es también una "llamada al cambio" en el abordaje de la infertilidad hacia un trabajo coordinado entre diferentes profesionales en el que haya mejor comunicación para un mejor diagnóstico.

En unas declaraciones a Europa Press, la doctora Elena López ha explicado que el útero es susceptible de sufrir enfermedades como la endometriosis, la endometritis crónica, la adenomiosis o la proliferación de miomas. A estas se suman las malformaciones uterinas como el útero dismórfico o el útero con tabique, asociado a abortos de repetición, partos prematuros, malposición fetal o cesáreas.

La especialista se ha detenido en la problemática vinculada a las cesáreas, ya que puede generar "infertilidad secundaria" si en la herida se genera una cicatrización anómala que acumula una sustancia tóxica y genera inflamación en el endometrio. Otro de los grandes riesgos para la infertilidad es la creación de adherencias tras una intervención quirúrgica o un legrado. "Son los enemigos más temidos", ha explicado, pero si se detectan, se pueden quitar.

En Cabueñes comenzaron en 2021 a desarrollar un trabajo multidisciplinar, combinando la labor de especialistas en ecografías e histeroscopias con las unidades de reproducción asistida, para cotejar información y ofrecer diagnósticos más ajustados asegurando así un mayor éxito en los procesos de reproducción. "Estamos muy contentos, estamos teniendo muy buenos resultados", ha afirmado López.

"El útero tiene muchas patologías y es muy importante corregirlas. Hay veces que lo corriges y no necesitas recurrir a la reproducción asistida", ha explicado, enfatizando que "cada vez salen más tratamientos" que mejoran los problemas que causan la infertilidad. "Parte del grueso del curso va sobre esto", ha indicado López, porque si bien hay patologías que "no tienen cura", sí se pueden mejorar con medicación o intervención quirúrgica si se detectan.

Por eso, la doctora entiende que es "hora de que el resto de centros se animen a ir todos en la misma línea" y abordar el problema de la infertilidad desde una visión multidisciplinar centrada en la salud de la mujer. En Cabueñes son "pioneros" en este abordaje. Allí, el ecografista realiza un diagnóstico por imagen y, si es necesario, colabora con el histeroscopista para realizar una intervención que es "mínimamente invasiva". Ambos profesionales hablan con el especialista en reproducción asistida y alcanzan un mejor pronóstico reproductivo. De este modo, incluso mujeres que han tenido abortos de repetición llegan a lograr quedarse embarazadas de manera natural.

SE NECESITAN PROFESIONALES QUE APRENDAN A DIAGNOSTICAR

Ante estas enfermedades, cuya investigación está en auge pero su diagnóstico es complejo, la doctora López, especialista en endometriosis, ha mostrado la importancia de que los médicos aprendan a diagnosticar adecuadamente patologías que a primera vista ni se aprecian en una ecografía rutinaria, como la endometriosis y la endometritis crónica.

"Se necesita gente que aprenda a diagnosticar esto", ha dicho. Desde Gijón, López aporta su grano de arena y a los médicos residentes en formación en Cabueñes que trabajan con ella les manda grabar las imágenes de las ecografías y verlas varias veces. "Es la única manera", ha explicado, porque "se puede hacer una ecografía y no verlo por no saber cómo se reconocen".

Consciente de que la medicina "cada vez va más a subespecialización", López ha indicado que hay dolencias "muy concretas" que necesitan que alguien "se dedique solo a eso". "Es importante saber que existen, saber cómo se pueden prevenir y estar en actualización", ha enfatizado.

EL PROGRAMA DE LAS JORNADAS

Para contribuir a la especialización de los profesionales, la doctora de Cabueñes Elena López, junto a su compañero de área José Hidalgo y la presidenta de la Asociación de Ginecología del Principado de Asturias (AGIPA) y ginecóloga en el HUCA, Beatriz Duplá, han organizado esta jornada, que se celebrará el 18 de septiembre en el Palacio de Congresos de Gijón a partir de las 8.45 horas.

El programa está estructurado en cinco bloques en los que se incluyen tres breves ponencias y un debate por parte de los profesionales. En el primer bloque se abordará 'El endometrio como protagonista del fallo estructural', con las ponencias 'El endometrio como factor clave en reproducción: ¿cuándo investigar más?' de la doctora de la Clínica EMBY de Oviedo, Alicia Francos; 'Endometritis crónica: Prevalencia, impacto y abordaje actual en medicina reproductiva' a cargo de la doctora de la Unidad de Histeroscopia del HUCA, Catalina Fernández-Plaza; y 'Del trauma endometrial a la infertilidad: fisiopatología, manejo y prevención de las adherencias intrauterinas', del doctor de la Unidad de Cirugía Reproductiva EmbryoGun de Tarragona, Sergio Haimovich.

El segundo bloque irá en torno al diagnóstico y la corrección del factor estructural, con las ponencias 'Diagnóstico ecográfico de las malformaciones müllerianas con repercusión reproductiva, ¿cuándo está indicada su corrección?', de la doctora Elena López; 'Útero hipoplásico: una entidad emergente en medicina reproductiva. Criterios diagnósticos y opciones terapéuticas', del doctor de la Universidad de Navarra y del Hospital Quirón Salud de Málaga, Juan Luis Alcázar; y 'Corrección de las malformaciones müllerianas: claves del abordaje quirúrgico', a cargo del doctor del Centro Gutenberg y el Quirón de Málaga Luis Alonso Pacheco.

El tercer bloque aborda la disfunción endometrial y el fracaso reproductivo con las ponencias 'Istmocele y fallo reproductivo: evidencias actuales y abordaje terapéutico', a cargo del doctor de Cabueñes José Hidalgo; 'Miomatosis uterina e infertilidad: indicaciones de tratamiento y asesoramiento reproductivo', a cargo de la doctora del Hospital Viamed Santa Elena de Madrid, María Luisa Cañete; y 'Manejo del mioma submucoso en la paciente infértil', del doctor Luis Alonso Pacheco.

El cuarto bloque se centra en la 'Adenomiosis, una disfunción miometrial frecuentemente infradiagnosticada', con las ponencias 'Adenomiosis e infertilidad:valor y límites del diagnóstico ecográfico a cargo del doctor del Hospital 12 de Octubre de Madrid José Manuel Puente; y 'Avances en el manejo médico de la adenomiosis', a cargo del director científico de IVI RMA Global, Juan Antonio García.

La jornada concluirá con el quinto bloque, que aborda las perspectivas de futuro con las ponencias 'La ingeniería del prompt y su aplicación en el trabajo científico' a cargo de Sergio Haimovich, y 'La importancia del trabajo multidisciplinar en infertilidad', a cargo de Juan Antonio García. Clausura la jornada la doctora Elena López.