Guillermo Peláez replica al PP que sus recetas económicas son "absolutamente incompatibles con la regla de gasto"

Archivo - El portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Peláez - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 8 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez ha invitado este viernes al PP "sumarse a la reivindicación reivindicación del Gobierno del Principado de Asturias para solicitar la modificación de la regla de gasto y que sea una transposición de la regla de gasto europea, homogenizándonos a las normas europeas". Así mismo el consejero ha recordado al PP que "lo que es absolutamente incompatible con el cumplimiento de la regla de gasto son sus recetas económicas".

"Sus recetas que se basan en bajadas de impuestos generalizadas, fundamentalmente a las grandes rentas y a los grandes patrimonios, reduce notablemente la capacidad de gasto porque las mermas en la recaudación con carácter estructural reducen el gasto computable y hacer eso además con incrementos en partidas porque ustedes sí que reclaman constantemente incrementos en partidas o incrementos en el gasto. Eso sí que es absolutamente incompatible con el incumplimiento de la regla de gasto", dijo Peláez.

Así ha insistido en pedir al PP que sean responsables y que se pongan de parte del Gobierno del Principado como sí hacen en las comunidades autónomas en las que gobiernan, donde sí tienen los mismos argumentos que el Gobierno del Principado.

Pelaéz hacía esta invitación al responder a la pregunta del diputado del PP, Andrés Ruiz, sobre los efectos que tendrá el incumplimiento de la regla de gasto.

Ha recordado el consejero que en el 2024 hubo un desvío sobre la regla de gasto en el Principado que motivó la presentación de un plan económico-financiero que fue ratificado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera en octubre o noviembre del año pasado.

"Ahora mismo estamos desarrollando ese plan económico-financiero.

Todavía no se conocen los datos de cierre del 2025 y, por tanto, nosotros estamos en la senda de cumplir con ese plan económico-financiero y, por tanto, ajustarnos a la regla de gasto", dijo el consejero.

Por su parte Andrés Ruiz ha preguntado al consejero sobre qué medidas tienen recogidas en el plan económico financiero si se produce un nuevo incumplimiento en el año 2026.

"Debe explicarnos qué medidas tienen pensadas adoptar a mayores y si esas medidas corresponderán a medidas de corrección en el gasto o a medidas de corrección en los ingresos. Es decir, si serán reducciones en el gasto o bien serán subidas de impuestos", dijo el parlamentario 'popular'.

FONDOS EUROPEOS

Por otra parte el consejero ha respondido a la diputada del PP, Sandra Camino, sobre la ejecución de los fondos europeos del PRTR, según la herramienta ELISA. Ambos han vuelto a discrepar sobre las cifras de ejecución.