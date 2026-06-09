Gutiérrez recuerda que el Principado ya comprometió 140.000 euros para El Lobas Global Atac Oviedo

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, (arriba en el centro en la imagen), durante la recepción al equipo Lobas Global Atac de Oviedo tras su ascenso a la Liga Guerreras Iberdrola, la máxima categoría nacional del balonmano femenino. - PRINCIPADO

OVIEDO 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura y Deportes, Vanessa Gutiérrez ha recordado este martes que el Gobierno asturiano además de la ayuda de la convocatoria ordinaria que superará los 40.000 euros, la consejería comprometió un apoyo directo de 100.000 euros al Lobas Global Atac Oviedo que este lunes ha anunciado que se encuentra al borde de renunciar al ascenso a la Liga Guerreras Iberdrola por falta de financiación.

"Es decir, más de 140.000 euros que son en este momento probablemente el mayor apoyo que tiene este club para poder ascender a esa categoría", dijo la consejera que respondía así al diputado del PP, Pedro de Rueda, que le ha planteado que va a hacer "para evitar el despropósito de que un club asturiano que se ha ganado el ascenso en el campo no pueda salir a competir, por la nefasta política de ayudas de su consejería".

La consejera ha recordado al diputado del PP que también hay otras administraciones que tienen que apoyar el deporte y le ha afeado que critique el poco apoyo económico al Telecable Hockey Club o el Balomnano La Calzada cuando es su partido el que da soporte político en el Gobierno en el concejo donde estos clubes jueguen.

Así la consejera ha incidido en que hay dos modelosde ayudas a los clubs deportivos. Hay un modelo de ayudas a los clubes de alto nivel en España que parten de dar una cifra muy elevada de recursos a muy pocos equipos que están en la élite absoluta y hay otro modelo que extiende el apoyo a un número mucho mayor de entidades, estableciendo una serie de criterios como es el caso de Asturias.

"Y en todos los casos, y diré que cuando un club extiende a la máxima categoría, afloran costes muy elevados, que son muy difíciles de asumir, con los mecanismos ordinarios de financiación, esto pasa en Aragón, en Cataluña, en Madrid, en Asturias, en cualquier comunidad, y en esos casos se valora y se refuercen los apoyos", dijo la consejera.

POLÍTICA DE LOS REYES MAGOS

Desde el PP, Pedro de Rueda, ha criticado que la política del Gobierno asturiano con los clubs deportivos es la "política de los Reyes Magos" y mientras en otras comunidades autónomas, uno cuando va a competir sabe qué ayudas va a tener si compite en determinada categoría y se asciende, o incluso si baja, se las mantiene.

"Aquí ustedes lo reciben cuando quieren hacer la foto y le dan 100.000 euros, que es la carta de los Reyes Magos. Y por qué no 150.000, pues no se sabe. El criterio es el que ustedes tuvieran ese día y lo bien que salgan en la foto", dijo.