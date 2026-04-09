"Está habiendo detenciones", afirma Calvo sobre los últimos incendios forestales en Asturias

Vista del incendio activo en la Sierra de Aramo, a 7 de marzo de 2026, en Proaza, Asturias (España). 14 concejos de Asturias se ven afectados por una oleada de más de 30 incendios forestales activos, el Principado declaró pasadas las 23 horas de este lune - Juan Vega - Europa Press

OVIEDO, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha asegurado este jueves que "está habiendo detenciones" relacionadas con los incendios forestales que esta semana están afectando a buena parte del territorio asturiano.

En unas declaraciones remitidas a Europa Press, Calvo ha asegurado que todos los incendios que se han producido, y que llegaron a tener 32 focos simultáneos, han sido provocados, "bien por hacer daño, bien porque hay todavía una cierta sensación de beneficio".

Respecto a esta premisa, ha pedido que se descarte "de una vez por todas" el pensamiento de que el fuego "es útil". "No es una herramienta que pueda utilizarse fuera de quienes están autorizados para hacerlo, en los periodos concretos en los que se pueda hacer", ha remarcado.

EL CAMINO ES "QUE LA GENTE TENGA MIEDO"

Calvo ha explicado que "está habiendo un trabajo muy, muy intenso", tanto por los agentes de medio natural como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. "La gente tiene más claro que pueden caer y que las penas de cárcel son grandes, que las multas son grandes y que se juegan a arruinarse la vida", ha dicho, asegurando que "ese seguramente es el mejor camino, que la gente tenga miedo".

El consejero de Movilidad ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que "respete de una vez el patrimonio de todos y la seguridad de todos".