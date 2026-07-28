Qué hacer si te pica una medusa en Asturias: el SEPA pide evitar el agua y no aplicar amoniaco ni vinagre

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OVIEDO, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) ha difundido una serie de recomendaciones de autoprotección dirigidas a los bañistas ante la presencia de medusas en el litoral asturiano, en las que aconseja evitar el baño cuando exista una proliferación de estos organismos, incluso en la orilla.

El SEPA insta a la ciudadanía a no subestimar la situación y recuerda que el poder urticante de las medusas muertas o de sus fragmentos puede persistir hasta 24 horas en condiciones de sequedad. Asimismo, advierte de que la zona de rompiente resulta especialmente peligrosa por la concentración de restos de tentáculos con acción urticante.

En caso de sufrir una picadura, el SEPA remarca la importancia de lavar la zona afectada con agua marina y nunca con agua dulce, además de no rascar ni frotar la piel con toallas o arena. De la misma manera, desaconseja la aplicación de amoniaco, vinagre u orín, y recomienda retirar los restos de tentáculos con pinzas o con la mano protegida.

Para aliviar el dolor, los servicios de emergencia sugieren aplicar frío durante unos 15 minutos sin frotar y evitando el contacto directo del hielo con la piel. También aconsejan desinfectar la herida con alcohol yodado de dos a tres veces al día durante un periodo de 48 a 72 horas.

Finalmente, el SEPA subraya la necesidad de acudir al hospital más próximo si se observan síntomas como náuseas, vómitos, mareos, calambres musculares, cefalea o malestar generalizado. Pide atención especial para niños, personas mayores o alérgicos, y ha instado a informar de la presencia de estos ejemplares al puesto de salvamento más cercano.