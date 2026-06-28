Qué hacer este verano en Grado: visitas guiadas gratuitas al patrimonio del concejo

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OVIEDO, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Grado ha programado para los meses de julio y agosto una nueva edición de las visitas de verano en el concejo, una iniciativa que ofrecerá recorridos guiados y actividades gratuitas para dar a conocer el patrimonio histórico, cultural y etnográfico del municipio.

El programa incluye visitas al casco histórico de la villa y a la arquitectura indiana, recorridos por el Museo Villa ya Mercáu, la colección de la Guerra Civil, la ruta del agua, una actividad de tipo escape room dirigida a niños y jóvenes, así como visitas a las colecciones de cámaras fotográficas históricas y acordeones.

La programación se completa con actividades centradas en la Guerra Civil, entre ellas visitas a la colección permanente del museo de La Cardosa y a varias fortificaciones conservadas en el municipio. También se ha organizado una ruta sobre los antiguos molinos y canalizaciones de agua de la villa y un escape room dirigido a niños y jóvenes para descubrir la historia y las curiosidades del concejo.

La mayoría de las actividades requieren reserva previa a través de la Oficina de Turismo de Grado, mediante el correo electrónico turismo@ayto-grado.es o el WhatsApp 636 909 088. Las únicas excepciones son las visitas a las colecciones de cámaras fotográficas históricas y de acordeones, para las que no es necesario inscribirse previamente.

Las actividades se desarrollarán entre el 5 de julio y el 29 de agosto en distintos espacios del concejo.