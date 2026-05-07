Hacienda organiza este viernes un pleno juvenil en la Junta General por el Día de Europa

Hacienda celebra en la Junta el Día de Europa con la recreación de un pleno con estudiantes de varios colegios e institutos asturianos - PRINCIPADO

OVIEDO, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos organizará mañana en la Junta General los actos con motivo del Día de Europa, que se conmemora el 9 de mayo. La iniciativa consistirá en la recreación de un pleno parlamentario protagonizado por estudiantes de varios centros educativos.

En esta edición, participarán el IES La Fresneda (Siero), el Colegio Nazaret (Oviedo), el IES Valle de Aller (Aller), el Colegio Corazón de María (Gijón), el IES La Ería (Oviedo) y el IES Selgas (Cudillero). Al acto asistirán la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, y el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez. La actividad cuenta, además, con la colaboración del colectivo Equipo Europa y del Parlamento asturiano.

El debate se centrará en los alquileres de corta duración, dentro del contexto del turismo sostenible y la situación general de la vivienda. El objetivo es que el alumnado aborde esta problemática desde una perspectiva europea, teniendo en cuenta que el acceso a la vivienda constituye actualmente una de las prioridades estratégicas de las instituciones comunitarias.

Se trata de la segunda ocasión en la que la consejería apuesta por este formato participativo. El año pasado ya se celebró una iniciativa similar centrada en el reto demográfico y, tras su buena acogida entre los centros educativos, se ha decidido repetir la experiencia este año.