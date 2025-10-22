Hacienda supera los 208 millones de euros en su presupuesto para 2026

La concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Gijón, María Mitre (segunda por la derecha), en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, junto a su equipo directivo. - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

Se contempla una reducción de 5,8 millones de euros de ingresos fundamentalmente por un ajuste del ICIO

GIJÓN, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Gijón, María Mitre, ha presentado este miércoles el presupuesto de su Concejalía para 2026, que asciende a 208.788.510 euros.

El presupuesto implica una ligera disminución de 593.933 euros (0,28 %), motivada principalmente por la reducción del programa de deuda pública y del programa Administración e Inspección de Tributos. "Son unos presupuestos ambiciosos pero realistas", ha resaltado Mitre, en rueda de prensa en el Consistorio.

Ha apuntado, asimismo, que el capítulo más grande de gastos es el de personal, que suma 77.213.700 euros, lo que supone un incremento de 1.022.100 euros, equivalente a un 1,34 por ciento.

En cuanto a la deuda, hay una disminución del 11,58 por ciento, consecuencia de la reducción prevista de los tipos de interés, por la tendencia a la baja del Euríbor prevista para el año 2026 y del proceso de amortización de deuda pública.

Mitre, asimismo, ha señalado que otro gasto fundamental de su Concejalía son las aportaciones, tanto corrientes como de capital, que se realizan a las empresas municipales y a los organismos autónomos, y que tendrán un incremento con relación al ejercicio anterior.

En este sentido, la concejala ha indicado que las aportaciones corrientes aumentan un 3,12 por ciento, lo que supone un incremento de 3.316.242 euros adicionales.

En concreto, las empresas municipales reciben 1.652.542 euros más que en 2025. Por su parte, los organismos autónomos incrementan su financiación en 1.663.700 euros.

Ha señalado, también, que las aportaciones tanto corrientes como de capital a empresas municipales y organismos autónomos aumentan 2.593.267 euros, un 2,44 por ciento más que en 2025.

En cuanto al presupuesto general del Ayuntamiento de Gijón, ha apuntado que asciende a 309.990.900 euros, lo que supone un incremento del 2,12 por ciento respecto al ejercicio anterior.

Por capítulos, los impuestos directos alcanzan 114.292.700 euros, mientras que los impuestos indirectos, con 16.016.000 euros, incluyen la cesión de rendimientos de tributos estatales, IRPF, IVA e impuestos especiales, actualizados conforme al nuevo sistema de financiación.

Mitre ha señalado, con respecto a este capítulo, que se produce una disminución respecto a 2025, concretamente de 5.859.300 euros, fundamentalmente por el ajuste en las previsiones del Icio (Impuesto de Construcciones).

Sobre esto último, ha indicado que algunos proyectos de gran envergadura que dependen de otras Administraciones han retrasado su ejecución, por lo que ven más conveniente incluir estos ingresos en la medida que se vayan materializando.

Asimismo, las transferencias corrientes, con 117.784.500 euros, aumentan en torno a un 12 por ciento, impulsadas por el aumento del Fondo Complementario de Financiación.

"En conjunto, este presupuesto de ingresos garantiza la suficiencia financiera del ayuntamiento, el cumplimiento de las reglas fiscales y la estabilidad presupuestaria, permitiendo apostar por los servicios públicos y acometer las inversiones que contribuyan a mejorar nuestra ciudad", ha asegurado Mitre.