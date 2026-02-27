Hallado un hombre muerto en la calle en Gijón

La Policía, que investiga el deceso, recibió una llamada de alerta a primera hora

Archivo - Comisaría de Policía Nacional de Gijón
Archivo - Comisaría de Policía Nacional de Gijón - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press Asturias
Publicado: viernes, 27 febrero 2026 12:26
Seguir en

GIJÓN, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional investigan la muerte de un hombre que ha sido hallado muerto en la calle este viernes en Gijón, han confirmado a Europa Press desde la Comisaría gijonesa.

De acuerdo a las mismas fuentes, a primera hora de la mañana de este día una persona dio aviso a la Policía al encontrar el cuerpo en la plaza de Nicanor Piñole, muy cerca del paseo de Begoña, en la zona centro de la ciudad.

Hasta el lugar se ha desplazado la Policía Científica para recabar las pruebas pertinentes, a la espera también de que se le realice la autopsia al hombre.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado