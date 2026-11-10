Hallan en Covadonga un diente de un tiburón de hace 331 millones de años que pudo medir hasta seis metros

Fósil diente de tiburón. - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

OVIEDO 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de paleontólogos de las universidades de Oviedo, València y la UNED ha estudiado un diente fósil de un tiburón superdepredador de hace unos 331 millones de años, descubierto en las inmediaciones del Santuario de Covadonga. La pieza, de 43 milímetros de altura, alcanza el tamaño máximo registrado en el mundo para el género 'Carcharopsis' y corresponde a un ejemplar cuya longitud se estima entre cinco y seis metros.

El hallazgo, publicado en la revista 'Journal of Palaeogeography', aporta información sobre la recuperación de los ecosistemas marinos tras la crisis biológica de finales del Devónico y constituye el primer registro de este género de tiburones en el norte del antiguo continente de Gondwana, según ha informado la Universidad de Oviedo en una nota de prensa.

El fósil fue localizado por geólogos de la ONG Geólogos del Mundo en una losa de caliza griotte, conocida popularmente como Roja Covadonga, junto a la Basílica y el Santuario. El diente pertenece a 'Carcharopsis sp.', un tiburón extinto cuyos restos completos son extremadamente raros en el registro fósil, circunstancia que ha dificultado su estudio.

Como la pieza se encontraba fragmentada, los investigadores la reconstruyeron y analizaron mediante microtomografía computarizada, una técnica no destructiva que ha permitido observar en tres dimensiones su estructura interna y reconstruir con detalle la red de canales vasculares de su base.

El análisis ha revelado una cúspide ancha, curvada longitudinalmente y con bordes doblemente aserrados. Las pequeñas microserraciones formadas por esmalte presentan un diseño semejante al de los dientes del actual tiburón tigre, que le permite cortar carne y caparazones con eficacia, unas características que apuntan a una dieta hipercarnívora.

"La excepcional conservación de este diente y sus características morfológicas nos permiten conocer mejor a uno de los grandes depredadores marinos del Carbonífero", ha destacado la investigadora del Departamento de Geología de la Universidad de Oviedo Silvia Blanco Ferrera.

La investigadora ha explicado que la microtomografía ha hecho posible estudiar la estructura interna de la pieza sin dañarla y obtener información que "difícilmente habría sido posible conseguir mediante técnicas convencionales".

ENTRE LOS MAYORES DEPREDADORES DE SU ÉPOCA

Para estimar el tamaño del animal, el equipo ha aplicado modelos matemáticos de proporción corporal basados en tiburones actuales, como el gran tiburón blanco y el tiburón tigre. Los resultados sitúan su longitud entre cinco y seis metros, lo que lo coloca entre los mayores superdepredadores marinos de su época.

Hasta ahora, los fósiles de 'Carcharopsis' se habían localizado casi exclusivamente en el sur del antiguo continente de Laurussia, en territorios que hoy forman parte de Norteamérica y Europa. Su identificación en Asturias amplía la distribución geográfica conocida de este género y apunta a su capacidad para conectar ecosistemas de aguas costeras y de mar abierto.

"Este descubrimiento tiene un especial interés porque amplía la distribución geográfica conocida de Carcharopsis y demuestra que estos grandes tiburones estaban presentes también en el norte de Gondwana", ha señalado el investigador de la Universidad de Oviedo Javier Sanz López.

RECUPERACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS MARINOS

El fósil se sitúa en el subperiodo Misisípico, dentro del Carbonífero, una etapa de recuperación de la biodiversidad marina posterior a la crisis de finales del Devónico. Según los investigadores, la presencia de estos grandes depredadores aporta información sobre la reconstrucción de las cadenas alimentarias tras aquella crisis.

Sanz López ha subrayado que el hallazgo permite comprender mejor "cómo se reorganizaron los ecosistemas marinos después de una de las grandes crisis biológicas de la historia de la Tierra".

El estudio está firmado por Silvia Blanco Ferrera y Javier Sanz López, de la Universidad de Oviedo; María Ciudad Real, de la UNED, y Héctor Botella, de la Universitat de València.

La investigación ha recibido financiación del Ministerio de Ciencia e Innovación a través del proyecto 'Evolución, paleodiversidad y paleobiogeografía de los primeros vertebrados: el registro fósil del margen oeste de Gondwana', así como una ayuda de la Universidad de Oviedo para su publicación en acceso abierto.