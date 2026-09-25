'Harvest Moon 26', este sábado en el Ateneo Obrero de Villaviciosa

Cartel de 'Harvest Moon' - ATENEO OBRERO

OVIEDO 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ateneo Obrero de Villaviciosa acoge este sábado 26 de septiembre, a las 20.30 horas, una nueva edición del tributo 'Harvest Moon '26', el recital en homenaje al músico canadiense Neil Young que se ha convertido en una cita clave para sus seguidores en Asturias.

El concierto, que coincide de forma simbólica con la tradicional luna de la cosecha de septiembre, estará encabezado por la voz de Puri Penín, junto a los músicos Ramón González Morán (Mon Morán), Kiki Dee y Kike Suárez.

La velada contará además con la participación de varios artistas invitados sorpresa que se sumarán al escenario del emblemático espacio cultural de la calle Magdalena.

La cita volverá a reunir a la comunidad de 'rusties' asturianos y amantes del folclor y del rock acústico para repasar el repertorio más icónico del artista norteamericano.