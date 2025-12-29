Herida una mujer tras caer unos cuatro metros en el acceso a la playa de Puertochico (Cudillero)

Playa de Puertochico,en Cudillero, donde fue rescatada una mujer que cayó en el acceso a la playa. - EPDATA

OVIEDO 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), con base en Pravia, han rescatado a una mujer que sufrió una caída de unos cuatro metros, en el acceso a la playa de Puertochico en Cudillero.

El 112 recibió el aviso a las 13.10 horas. Los bomberos accedieron por tierra hasta la afectada y, tras lograr extraerla del lugar de la caída, fue atendida por la UVI Móvil de Avilés.

La herida fue evacuada al Hospital San Agustín y los bomberos dieron por finalizada la intervención a su llegada a base a las 15.06 horas.