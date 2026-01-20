Herida una mujer en un incendio en Valdés (Asturias)

Incendio - SEPA

OVIEDO 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha resultado herida en el incendio de una vivienda ubicada en la localidad de San Cristóbal, en el municipio asturiano de Valdés. Según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) resultó afectada por inhalación de humo y presentaba diversas quemaduras.

A expensas de más pruebas y hasta nueva valoración médica su pronóstico es reservado. Será evacuada por el equipo médico de la UVI-móvil de Jarrio al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo. Hasta el incidente también se desplazó la ambulancia de soporte vital básico de Luarca.

El fuego se originó en la cocina de la vivienda y calcinó un colchón. El resto del inmueble resultó afectado por el humo, según han informado desde el SEPA.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 18.47 horas. En la llamada señalaban que salía humo de una casa de dos alturas con otras viviendas a unos 40 metros.

La Sala 112 del SEPA movilizó a Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en el parque de Valdés y también activó otra dotación del parque de Barres y de Tineo. Estas últimas no llegaron a intervenir tras señalar los bomberos valdesanos, a las 19.32 horas, que el fuego estaba controlado y procedían a realizar labores de ventilación. Finalizada la intervención, retiraron del lugar para regresar a base, a las 20.15 horas. El incidente, como marca el protocolo, se comunicó a la Guardia Civil.